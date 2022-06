पूजा हेगड़े से फ्लाइट में स्टाफ मेंबर ने दिखाई हेकड़ी, एक्ट्रेस ने ट्विटर पर सुनाई आपबीती

पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) अपनी फिल्मों और सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. वैसे तो पूजा हेगड़े अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं और अक्सर पैपराजी के सामने भी वह क्यूट अंदाज में खुद को प्रजेंट करती हैं. हाल ही में पूजा हेगड़े का गुस्से वाला रूप तब देखने को मिला जब उनके साथ फ्लाइट में मिसबिहेव (Misbehave with Pooja Hegde) का मामला सामने आया. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया है. उन्होंने एक ट्वीट (Pooja Hegde Tweet) कर नाराजगी जाहिर करते हुए ट्विटर पर सुनाई आपबीती सुनाई, जिसके बाद एयरलाइन कंपनी ने उनसे माफी (airline company also apologized to Pooja Hegde) भी मांगी.

पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर इंडिगो एयरलाइन के एक स्टाफ द्वारा की गई बदतमीजी और धमकी भरे लहजे में बात को अपना गुस्सा जाहिर किया.

पूजा हेगड़े ने क्या किया ट्वीट

उन्होंने ट्वीट कर और इंडिगो एयरलाइन टैग करते हुए लिखा- ‘मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि कैसे इंडिगो के स्टाफ मेंबर विपुल नकशे ने मुंबई की फ्लाइट में हमसे बुरा व्यवहार किया. बिना किसी वजह के हमसे एरोगेंट, इग्नोरेंट और धमकी भरे लहजे में बात की. मैं नॉर्मली ऐसे ट्वीट नहीं करती हूं, लेकिन ये वास्तव में भयावह था.’

पूजा हेगड़े का ट्वीट

पूजा हेगड़े के ट्वीट के बाद एयरलाइंस ने मांगी माफी

पूजा हेगड़े के इस ट्वीट पर एयरलाइन की ओर से तुरंत रिएक्शन आया और उनसे माफी मांग ली गई. एक्ट्रेस के पीएनआर नंबर और फोन नंबर को डीए करने के लिए कहा गया है. हालांकि एयरलाइन के इस ट्वीट के बाद पूजा हेगड़े की ओर से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया.

पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

आपको बता दें कि किसी एक्ट्रेस के साथ ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई एक्टर और एक्ट्रेसेस कई एयरलाइंस कंपनियों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं.

