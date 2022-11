Memes: सिंगर प्रतीक कुहड़ के 'ब्रेकअप' का उड़ रहा मजाक! लोग बोले- 'अब सुनो अरिजीत सिंह के गाने'

मुंबई. Prateek Kuhad Breakup Memes: ‘खो गए हम कहां’, ‘कोल्ड/मेस’, ‘कसूर’ और ‘तुम जब पास’ जैसे पॉपुलर रोमांटिक सिंगल गाने वाले प्रतीक कुहड़ यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं. सोशल मीडिया पर और ऑडियो प्लेटफॉर्म पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग हैं. प्रतीक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं. हाल ही में, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है. प्रतीक काफी लंबे समय से डॉक्टर निहारिका ठाकुर के साथ रिलेशनशिप में थे.

प्रतीक कुहड़ या निहारिका ठाकुर (Prateek Kuhad Niharika Thakur Breakup) ने ब्रेकअप की वजहों का खुलासा नहीं किया है. प्रतीक और निहारिका के ब्रेकअप से जहां एक तरफ उनके फैंस काफी दुखी हो गए हैं. वहीं, कई ट्विटर यूजर्स प्रतीक के ब्रेक पर मीम्स शेयर कर रहे हैं और इसे फनी अंदाज में पेश कर रहे हैं.

कई लोगों ने कहना है कि प्रतीक अब अच्छे सॉन्ग लिखने पर फोकस कर पाएंगे, जबकि कुछ ने कहा कि प्रतीक को भी अब दर्द भरे गाने सुनने पड़ेंगे.

यहां देखें लोगों के रिएक्शनः-

एक यूजर ने लिखा, “अब जागेगा प्रतीक कुहड़ का अरिजीत सिंह.”

Aab Jage ga Prateek Kuhad ka “Arijit Singh” pic.twitter.com/5LF5hn76iP — Dheeraj Sharma (@dheerajsharmads) November 27, 2022

एक अन्य यूजर ने लिखा, “प्रतीक कुहड़ को अब खुद अरिजीत के गाने सुनने पड़ेंगे.”

Now even Prateek Kuhad will listen to Arijit Singh. pic.twitter.com/s9ZShtTXdk — incogni✨ (@pi_inonion) November 27, 2022



एक यूजर ने लिखा, “लोगों को अब प्रतीक कुहड़ से इस तरह के नए सॉन्ग की उम्मीद हैः जब दिल की लगती है ना, टुकड़े टुकड़े होते हैं…. तब आती है झनकार”

people expecting new prateek kuhad songs like: pic.twitter.com/DT2le63Jxd — Sonakshi Saluja (@sonakshisaluja) November 27, 2022

एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, “अब हर कोई प्रतीक को कह रहा हैः टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है.”

everyone to prateek kuhad right now: pic.twitter.com/yw5gTTFUJF — Sonakshi Saluja (@sonakshisaluja) November 27, 2022

found this old article pic.twitter.com/3VN7hUFmTZ — Shubh (@kadaipaneeeer) November 27, 2022

काफी शर्मीले थे प्रतीक

इससे पहले, प्रतीक कुहड़ ने न्यूज़18 से अपनी पॉपुलैरिटी को बात की. उन्होंने कहा कि वह पहले बहुत ही शर्मीले थे और बाद में उन्हें स्टेज शो ने उन्हें एक कंप्लीट आर्टिस्ट बना दिया. उनमें अविश्वसनीय परिवर्तन आया. उन्होंने अब तक मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, सूरत और हैदराबाद में परफॉर्म किया है.

