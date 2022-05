VIDEO: अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में पूरे किए 30 साल, सुनाए कई मजेदार किस्से- जानें छुट्टी में क्या करते हैं एक्टर

अक्षय कुमार (Akshay kumar) अपनी फिल्मों से दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं. वे एक ऐसे सितारे हैं जो फैंस के साथ इंटरेक्शन का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते. फैंस भी उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए बेताब रहते हैं. अक्षय कुमार ने इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं.

अक्षय कुमार ने इस खास मौके पर एक विशेष इंटरव्यू दिया, जिसमें वे 30 दिलचस्प सवालों के मजेदार जवाब देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मनोरंजन के अलावा और कुछ नहीं! फिल्मी दुनिया में 30 साल पूरे किए. इस अवसर पर जानें 30 दिलचस्प सवालों के मजेदार जवाब.’

वीडियो में आप अक्षय कुमार को एक शख्स के साथ कार में बैठे हुए देख सकते हैं. उन्होंने हाथ में पीने के लिए कोई ड्रिंक थामा हुआ है. वे पूछे जाने पर बताते हैं कि ड्रिंक में हल्दी, एलोवेरा और पालक मिक्स है. जब शख्स ने अक्षय से उनकी फिटनेस का राज जानना चाहा तो वे बोले कि रात का खाना सूरज छिपने से पहले खा लेना चाहिए.

Entertainment and only entertainment! On completing 30 years in the film industry, watch me answer 30 super fun questions!

Samrat #Prithviraj Chauhan releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate it at a theatre near you on 3rd June! pic.twitter.com/Ls56414quY

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 26, 2022