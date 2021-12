VIDEO: प्रियंका चोपड़ा की वजह से जब एक्टर बुरी तरह हो गए थे घायल, शूटिंग सेट पर लगी थीं रोने

मुंबई: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) का एक पुराना वीडियो (Priyanka Chopra Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके साथ एक्टर मानव कौल (Manav Kaul) नजर आ रहे हैं. वीडियो में प्रियंका चोपड़ा रोती हुई दिख रही हैं, क्योंकि वे गलती से मानव कौल को चोट पहुंचा देती हैं. दरअसल, ये वीडियो एक्ट्रेस की फिल्म ‘जय गंगाजल’ के शूट का है. वीडियो में आप एक्ट्रेस को रोते और माफी मांगते हुए देख सकते हैं, वहीं मानव कौल उन्हें समझा रहे हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है.

प्रियंका चोपड़ा जब अपने किए पर हुई थीं शर्मिंदा

फिल्म ‘जय गंगाजल’ 2016 में रिलीज हुई थी, जो 2003 में आई फिल्म ‘गंगाजल’ की सीक्वल थी. इसमें प्रियंका चोपड़ा एक्शन करती हुई नजर आई थीं. एक सीन को शूट करते समय जब प्रियंका चोपड़ा ने मानव कौल को चोट पहुंचा दी थी, तब वे रोने लगी थीं.

The way Priyanka is crying and apologizing again and again to Manav Kaul for hitting him hard during shooting. pic.twitter.com/RNJFV7o9oB

