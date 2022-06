शिल्पा शेट्टी के Birthday पर राज कुंद्रा ने शेयर की एक प्यारी सी तस्वीर, फोटो कैप्शन ने बटोरी सुर्खियां

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) आज 8 जून को 47 साल की हो गई हैं. वे आज भी खूबसूरती और जिंदादिली के मामले में किसी भी नई एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. शिल्पा शेट्टी के बर्थडे पर उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर कमेंट करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. शिल्पा शेट्टी के लिए उनके पति राज कुंद्रा का बर्थडे विश सबसे खास है, जिसे उन्होंने फोटो के साथ शेयर किया है.

राज कुंद्रा ने ट्विटर पर एक अनदेखी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है, ‘जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरी सोलमेट. आपको बहुत सारा प्यार. मेरी कामना है कि आप हमेशा वैसी बनी रहें, जैसी आप हैं और इस दुनिया को अपनी उदारता से हैरानी में डालती रहें. मुझे यह फोटो बहुत पसंद है जो आपके गाने ‘किलर किलर किलर लगदी’ की याद दिलाती है.’

राज कुंद्रा को है शिल्पा शेट्टी पर गर्व

राज कुंद्रा की पोस्ट से जाहिर है कि उन्हें अपनी पत्नी पर बेहद फक्र है. वे मुश्किल समय में राज कुंद्रा के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही थीं. शिल्पा के परिवार में जब भी मुसीबत आई, दोनों ने हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना किया. यही बात राज और शिल्पा को एक शानदार और खूबसूरत जोड़ी के तौर पर पेश करती है.

शमिता ने शिल्पा के साथ यादगार पलों की दिखाई झलक

शमिता ने बहन शिल्पा के बर्थडे पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों बहनों के बीच के प्यार की झलक मिलती है. वे ट्विटर पर एक क्यूट वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं, ‘मेरी मुनकी को बर्थडे की शुभकामनाएं. बचपन में हम समझ नहीं पाते थे कि गिफ्ट को पूरे प्लान के साथ क्यों पैक किया जाता था.’

Happy birthday my Munki In childhood we did not understand the gift wrapped up in a greater plan.Time has taught us about the bond of love and through that love we have chosen friendship.

We have learned together sharing the good times and the bad. Love you @TheShilpaShetty pic.twitter.com/ptJP0j6JqQ

— Shamita Shetty (@ShamitaShetty) June 8, 2022