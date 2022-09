Raju Srivastava Death Twitter Reaction: हंसी और कॉमेडी का खजाना कहलाने वाले राजू श्रीवास्‍तव (Raju Srivastava) अस्‍तपाल में 41 द‍िनों की जंग के बाद हमें छोड़कर चले गए हैं. राजू श्रीवास्‍तव एक शानदार अभ‍िनेता था लेकिन उनका कॉमेडी भरा अंदाज हमेशा लोगों के बीच चर्चित रहा है. भारत में स्‍टैंडअप कॉमेडी के पुरोधा राजू श्रीवास्‍तव हमेशा लोगों के लिए हंसने की वजह रहे हैं और शायद यही वजह है कि मौत के बाद भी ‘गजोधर भइया’ को लोग आंसुओं से नहीं बल्‍कि हंसी के जरिए याद कर रहे हैं.

अक्‍सर क‍िसी शख्‍स‍ियत के इस दुनिया से व‍िदा होने पर लोग शोक के साथ संदेश शेयर करते हैं. लेकिन राजू श्रीवास्‍तव की शायद यही सबसे बड़ी कमाई है कि उनके जाने के बाद भी उन्‍हें लोग उनके मजेदार वीड‍ियो देखकर ही उन्‍हें याद कर रहे हैं. ट्व‍िटर पर हर कोई राजू श्रीवास्‍तव को अंतिम व‍िदाई दे रहा है और इन्‍हीं पोस्‍ट में राजू के कई वीड‍ियो भी शेयर क‍िए जा रहे हैं.

Om Shanti You will be in our hearts forever. Thank you for entertaining us. #RajuSrivastav#RIP Legend Of Stand-up Comedy! pic.twitter.com/7F1VaZdpvP — nitin singh (@SinghNitn) September 21, 2022

ऐसे में अगर आप ट्व‍िटर फीड स्‍क्रॉल करेंगे तो इस शानदार कलाकार को याद कर हो सकता है आप कुछ पल के ल‍िए गमगीन हो जाएं लेकिन फि‍र उनका वीड‍ियो देख आपके चेहरे पर मुस्‍कान जरूर आ जाएगी.

Comedian #RajuSrivastava passes away in Delhi at 58 . Was Admitted in AIIMS Delhi .

Om Shanti RIP Legend

Best Stand Up Comedian I Ever Seen ! pic.twitter.com/jqXDqXgPV7 — आyush (@aayushandilya) September 21, 2022

राजू श्रीवास्‍तव को ‘द ग्रेट इंड‍ियन लाफ्टर चैलेंज’ ने घर-घर में पहुंचा द‍िया था.

Clean comedy is not for everyone

Rip Legend Raju Srivastav pic.twitter.com/V9T4jKGTze — Daren  (@darenface) September 21, 2022

राजू ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’, ‘तेजाब’ जैसी कई फ‍िल्‍मों में नजर आ चुके हैं.

For many of us, Raju Srivastava was the first stand-up comedian we watched. He didn’t win The Great Indian Laughter Challenge but people remember the show because of him. #Om_Shanti #rajusrivastava #राजू_श्रीवास्तव #RIP_Legend #Rest_in_Peace #Stand_Up pic.twitter.com/bEiGCa7B5t — (धर्मयोद्धा)💙 (@Apna_Bhaukaal) September 21, 2022

एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10.20 बजे राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली. उनके न‍िधन पर अजय देवगन, चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा समेत कई सेलेब्‍स ने दुख जताया है.

राजू श्रीवास्तव ने तेजाब, मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा और आमदानी अट्ठन्‍नी खर्चा रुपैया समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. उन्होंने बिग बॉस सीजन-3 और नच बलिए-6 जैसे रियलिटी टीवी शोज में भी हिस्सा लिया. राजू अकसर अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर मनोरंजक वीडियोज शेयर करते थे.

