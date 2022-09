Raju Srivastava Death Reaction: 'हमें एंटरटेन करने के लिए शुक्रिया', ट्विटर पर फैंस दे राजू को श्रद्धांजलि

Raju Srivastava Death: कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद से वह एम्स में वेंटिलेटर पर थे. 58 साल के राजू पिछले 41 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे. उनका निधन आज सुबह हुआ. उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन पर फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. फैंस की कॉमेडी के हर कोई दीवाना थी. उनकी कॉमेडी फैंस के बी काफी पॉपुलर थी.

राजू श्रीवास्तव के निधन से फैंस के बीच निराशा है. फैंस राजू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

For many of us, Raju Srivastava was the first stand-up comedian we watched. He didn’t win The Great Indian Laughter Challenge but people remember the show because of him. Om Shanti #rajusrivastava pic.twitter.com/HzIwJ8dICN — Sagar (@sagarcasm) September 21, 2022



राजू श्रीवास्तव के एक फैन ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “हम में से कई लोगों के लिए, राजू श्रीवास्तव पहले स्टैंड-अप कॉमेडियन थे जिन्हें हमने देखा था. उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नहीं जीता लेकिन लोग उनकी वजह से शो को याद करते हैं.”

Heartbreaking… Friend, well-wisher, neighbour #RajuSrivastava ji, you will be missed… Om Shanti 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DYoIZM1F88 — taran adarsh (@taran_adarsh) September 21, 2022

RIP LEGEND #rajusrivastava. Will always cherish this evening. Thanks for the entertainment and inspiring a generation of comedians.🙏 pic.twitter.com/DNxckkCIQn — Vipul Goyal (@HumorouslyVipul) September 21, 2022

Popular Hindi Comedian #RajuSrivastava passed away.. He was 58.. He was getting treated for heart ailment since August.. May his soul RIP! pic.twitter.com/nKlSlzcwy3 — Ramesh Bala (@rameshlaus) September 21, 2022

राजू श्रीवास्तव के निधन पर उनके फैंस उनकी तस्वीरों और वीडियो को शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

