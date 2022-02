राखी सावंत दूसरी शादी के लिए हैं तैयार! लोग बोले- 'रितेश को बड़ी जल्दी भुला दिया'

राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने क्या दूसरी शादी का मन बना लिया है? ये हम नहीं कह रहे हैं खुद राखी ने ठान लिया है. राखी को रितेश से अलग हुए अभी एक हफ्ता भी पूरी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक बार फिर से घर बसाने का फैसला कर लिया है. राखी सावंत आज कल पंजाब में हैं और बिग बॉस फेम अफसाना खान और साज की शादी (Afsana Khan and Saajz wedding) में खूब मस्ती कर रही हैं. पिछले दिनों पति रितेश (Rakhi Ex husband Ritesh) से बिछड़ने के गम को भूल अब दूसरी शादी के लिए वह तैयार (Rakhi Sawant ready for second marriage) लग रही हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देख फैंस अब मजेदार कॉमेंट कर रहे हैं.

अफसाना की शादी में कहीं अपनी शादी की बात

राखी सावंत (Rakhi Sawant) को लोग यूं ही ड्रामा क्वीन नहीं कहते हैं. राखी ये अच्छे से जानती हैं कि आखिर कैसे उन्हें लाइम लाइट में आना है. कुछ दिन पहले तक रितेश की यादों में आंसू बहती राखी अब अपने नए राजकुमार के सपने सजाने लगी है. अफसाना खान और साज की शादी (Afsana Khan and Saajz wedding) में उन्होंने अपनी दूसरी शादी को लेकर बड़ी बात कह डाली.

राखी ने अपने सिर पर गिरे कलीरे!

राखी ने अपने इंस्टाग्राम पर पर अफसाना की शादी के कई वीडियोज शेयर किए हैं. उन्होंने चूड़े और कलीरे तोड़ने वाली रस्मों के वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि इस साल वो शादी कर लेगी, जिसमें सबको आना है. डोनल सहित वहां मौजूद सभी गेस्ट उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं. डोनल कहती हैं कि कलीरे राखी पर टूटेंगे और वह फिर राखी की शादी में शामिल होंगी.

फैंस ले रहे हैं वीडियो पर चुटकी

राखी के इस वीडियो पर अब मजेदार कॉमेंट लोग कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग राखी को इतना खुश देख खुशी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘कलीरे टूटे या अरमान अभी भी धरे रह गए’. एक अन्य ने लिखा- ‘कितनी शादी करोगी’. एक अन्य यूजर ने कॉमेंट कर लिखा- ‘ये नौटंकीबाज इतनी जल्दी रितेश को भूल गई’.

रितेश को याद कर रो पड़ीं थीं राखी

पिछले दिनों राखी सावंत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में राखी अपने सेपरेशन के लिए खुद को ब्लैम कर रही थीं. राखी वीडियो में कहती हैं, ‘मैं कमजोर नहीं हूं. आई लव यू देश की जनता. आई लव यू मीडिया. आई लव यू रितेश, हमेशा… मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है.’ इतना कहते ही वह फफक कर रोने लगती हैं. राखी आगे तीन बार आईएम सॉरी कहती हैं और ये मेरी गलती है, कहकर वहां से चली जाती हैं.

