रामगोपाल वर्मा ने शेयर किया अफगानिस्तान पर काबिज तालिबानियों का VIDEO, बताया जानवर

मुंबई. तालिबान (Taliban) ने सालों तक अमेरिका और देश की सेना से जंग लड़ने के बाद अफगानिस्तान (Afghanistan) की सत्ता पर कब्जा कर लिया है. मीडिया में आए वीडियो में वहां के सरकारी इमारतों में तालिबानी दिखाई दे रहे हैं. दुनिया के हर देश और उसके नागरिक तालिबान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने की आलोचना की है. फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रामगोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने एक वीडियो शेयर कर तालिबानियों की आलोचना की है और उन्हें जानवर बताया है.

वीडियो में गन लिए हुए लड़ाकों का एक समूह दिख रहा है जो अजीब तरह से खाना खा रहे हैं. इनमें कुछ लड़ाके तो कुर्सी पर भी अजीब तरह से बैठे दिख रहें हैं तो कुछ फर्श पर बिछी कालीन पर बैठकर बेतरतीब से खाना खा रहे हैं. इस वीडियो को शेयर कर राम गोपाल वर्मा ने लिखा है कि, ‘आप देख सकते हैं तालिबानी किस प्रकार के जानवर हैं, वे राष्ट्रपति भवन में कैसे खाना खा रहे हैं.’ खाने खाने के असभ्य तरीके की बात कर वर्मा यह कह रहे हैं कि ये लड़ाके जानवर हैं.

U can see what kind of animals the taliban are just by how they are eating food in the Presidential palace pic.twitter.com/lSXb9uyhsJ

