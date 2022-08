फिल्म ‘शमशेरा’ में लोगों ने ढूंढ निकाली मेकर्स की बड़ी गलती, VIDEO शेयर कर उड़ाया मजाक

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) स्टारर फिल्म ‘शमशेरा’ (Shamshera) फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. करीब चार साल बाद एक्टर को पर्दे पर देखने का सारा उत्साह फिल्म रिलीज होने के बाद ही खत्म हो गया. 22 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कलेक्शन नहीं कर पाई तो मेकर्स ने अब फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया है. इस फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म की सबसे बड़ी खामी उजागर कर दी है और जमकर मजाक उड़ा रहे हैं.

रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त स्टारर फिल्म ‘शमशेरा’ को रिलीज करने से पहले खूब प्रचार प्रसार किया गया था. फिल्म ने दर्शकों को निराश किया और नतीजा ये रहा कि रणबीर की लंबे समय आई फिल्म फ्लॉप हो गई. अब नेटिजेंस ने फिल्ममेकर्स की एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली है और उसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

वाणी कपूर के हाथ में बच्चे की जगह कपड़ा

दरअसल, फिल्म के एक फाइट सीन में वाणी कपूर अपने हाथ में एक नवजात बच्चे को लिए नजर आ रही हैं. लोगों ने इस क्लिप को शेयर कर बताया है कि ये बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ कपड़ा है. वाणी ने जिस अंदाज से पकड़ा है उससे भी साफ है कि नेटिजेंस ने बड़ी कमी पकड़ ली है. फिल्म के डायरेक्टर का लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इतना पैसा भी नहीं था कि एक डॉल ही थमा देते. एक यूजर ने इस क्लिप को शेयर कर लिखा है कि ‘चलो मान लेते हैं कि वह एक बच्चा है’.

Let’s just assume that there is a baby 👶#Shamshera #IseewhatIcant pic.twitter.com/4bS0KbV6dY

