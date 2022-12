रणबीर कपूर ने फाइनली समझाया कैसे Pronounce करें बेटी राहा का नाम, वायरल हुआ VIDEO

मुंबई: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बेटी राहा एक महीने की हो गई हैं. अपनी नन्ही बिटिया का नाम दादी नीतू कपूर ने काफी सोच-समझ कर रखा है. आलिया ने जब इंस्टाग्राम पोस्ट कर अपनी बेटी का नाम राहा बताया था, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर इस नाम का उच्चारण कैसे किया जाए. ऐसे में रणबीर ने अपनी बेटी के नाम को लेकर चल रही शंका को दूर करने की कोशिश की है.

जेद्दाह में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई एक्टर्स हिस्सा बने. वहीं, अब रणबीर कपूर भी इस फेस्टिवल में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. रणबीर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फैंस बेताब दिखे.

रणबीर ने लिया बेटी राहा का नाम

इसी बीच रणबीर का अपनी बेटी को लेकर दिया गया इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फेस्टिवल में दिए गए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने पहली बार अपनी नन्ही बेटी का नाम लिया. कहा- ‘हां शुक्रिया, उसका नाम राहा है. रणबीर प्रोनाउंस करते हुए बता रहे हैं कि ‘रा-हा’.

papa ranbir speaking for the 1st time publicly about his daughter raha and blushing… 😭❤️ MY HEART CAN’T SURVIVE ✨️#ranbirkapoor #aliabhatt pic.twitter.com/E0m7LXwXXB

— ashh-loove ♡♡♡ (@AishRanliaLoove) December 7, 2022