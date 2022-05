Video: रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन ने दुबई में खेला फुटबॉल मैच, एक्टर्स की गेम स्किल देख लोग हुए हैरान

कार्तिक आर्यन फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ (Kartik Aaryan Bhool Bhulaiya 2) के प्रमोशन के बीच एक्टर रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन और अन्य सेलेब्स के साथ दुबई में अमीरात यूनाइटेड के साथ सेलिब्रिटी फुटबॉल कप 2022 मैच खेलने के लिए शबाब अल अहली स्टेडियम में पहुंचे. मैच के दौरान रणबीर और कार्तिक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं. इन वीडियो में रणबीर और कार्तिक फुटबॉल ग्राउंड पर जाते हुए और मैच खेलते हुए देखा जा सकता है. इतना ही नहीं, वहां मौजूद ऑडियंस के बीच रणबीर का क्रेज भी देखने को मिला.

एक वीडियो में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Video) का का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है. रणबीर पिंक कलर की यूनीफॉर्म में हैं. वीडियो की शुरुआत में वह एक कॉर्नर पर दिखाई देते हैं और जैसे ही फुटबॉल उनके पास आती है, वह फुटबॉल को तीन विपक्षी खिलाड़ियों से बचाते हुए नेट तक ले जाते हैं, तभी एक खिलाड़ी बचाव करने के चक्कर में बॉल को फील्ड से बाहर कर देता है.

look at this run from RK8 absolutely amazing ball control and dribbling man 🔥⚽️#RanbirKapoor pic.twitter.com/kvON7cuG2O

— Ayaan⁷’²² (@seeuatthemovie) May 7, 2022