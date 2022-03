रणबीर कपूर-श्रद्धा कपूर लगा रहे थे ठुमके, सेट से LEAK हो गई अपकमिंग फिल्म की वीडियो क्लिप, आपने देखी!

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की जोड़ी पहली बार लव रंजन (Luv Ranjan) की आने वाली फिल्म में साथ नजर आने वाली हैं. फिल्म की इन दिनों शूटिंग चल रही हैं. ये फिल्म अगले साल होली पर यानी 8 मार्च, 2023 को रिलीज होने वाली हैं. इन दिनों फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही है. लव रंजन के निर्देशन में बन रही एक अनटाइटल्ड फिल्म के शूटिंग सेट से श्रद्धा और रणबीर के एक डांस परफॉर्मेंस की एक क्लिप वायरल हो गई है, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दोनों डांस करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो रिहर्सल का बताया जा रहा है. वीडियो में रणबीर और श्रद्धा को एथनिक ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में नीला कुर्ता पहने रणबीर कपूर उल्टे पैरों चलते दिखाई दे रहे हैं और श्रद्धा कपूर उनकी तरफ खूबसूरत पीले सूट में बढ़ती चली जा रही हैं. रणबीर अपने दोस्तों के ऊपर गिर पड़ते हैं और तभी कैमरा पीछे की लोकेशन दिखाता है, जहां ढेरों लोग रंग-बिरंगे कपड़ों में नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं.

किसी हवेली में शूट हो रहा है गाना!

वीडियो को देख ऐसा लग रहा है कि शूटिंग एक भव्य स्थान पर हो रही है, जिसमें कई बैकअप डांसर हैं. लोकेशन के देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी सी हवेली में शूट किया जा रहा है या ये किसी शादी के सीन का है. वीडियो में एक बड़ा लॉन भी दिखाई दे रहा है.

#ShraddhaKapoor & #RanbirKapoor shooting for a song for their upcoming untitled next! 💥#LuvRanjan pic.twitter.com/qYLgdJiHX2

— Aarohi ♡ (@shrazaarohi) March 17, 2022