'देखो मेरी मम्मी रो रही है...' अपनी मां की आंखों में आंसू देख भावुक हुए रणवीर सिंह, देखें VIDEO

नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों ‘फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट अर्चीवर्स अवॉर्ड्स’ को लेकर दुबई में हैं. इस अवॉर्ड फंक्शन में रणवीर सिंह का जादू चला, वो जमकर डांस किए, लोगों को हंसाए और रुलाए भी. सोशल मीडिया पर अब रणवीर के कई सारे वीडियो इस इवेंट से वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में वह काफी भावुक नजर आ रहे हैं.

दरअसल, जब रणवीर स्टेज पर पहुंचे तो उनकी मां की आंखों में आंसू आ गया, ये देख रणवीर भी भावुक हो गए और अपनी मां की ओर देखकर कहने लगे, ‘देखो मेरी मम्मी रो रही है. मम्मी 12 साल पहले तुम रो रही थी और अब भी रो रही है. प्लीज कह दीजिए कि ये खुशी के आंसू हैं, नहीं तो भी रो दूंगा.. बस कर’.

”Mum you were crying 12 years ago and you’re crying now, please tell me these are happy tears, looking at you even i’ll cry so please stop, you have a tissue in your purse right?” – Ranveer

