Ranveer Singh ने 'ढोलिडा' गाने पर आलिया भट्ट के साथ मटकाई कमर, VIDEO देखते ही खुश हो जाएगा दिल

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) फिलहाल अपनी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) का प्रमोशन कर रही हैं. एक्ट्रेस को एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान ‘गली बॉय’ के अपने को-एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ थिरकने का मौका मिला. एक्टर ने आलिया के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म के गाने ‘ढोलिडा’ पर डांस किया था.

आलिया भट्ट जब स्टूडियो में फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का प्रमोशन कर रही थीं, तब उन्हें सफेद और गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी में देखा गया था, जबकि रणवीर उनके साथ टी-शर्ट और डेनिम में मटकते नजर आए. वीडियो की शुरुआत में रणवीर गाने ‘ढोलिडा’ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. फिर, आलिया भट्ट भी उनके साथ डांस करने लगती हैं.

नेटिजेंस को रणवीर सिंह का डांस आया पसंद

वीडियो के आखिर में, आलिया ने उन्हें फ्लाइंग किस के साथ अलविदा कहा. रणवीर और आलिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैंस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए रणवीर की तारीफ कर रहे हैं. नेटिजेंस कमेंट कर दोनों के लिए प्यार जता रहे हैं.

Update : When Ranveer Singh graced with his star presence the promotions of #GangubaiKathiawadi with Alia Bhatt 😍🔥💃🏻 pic.twitter.com/2SoBTfDEuK

— Ranveerians Worldwide (@RanveeriansFC) February 12, 2022