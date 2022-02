रणवीर सिंह ने खोज निकाली 'छोटी दीपिका', VIDEO शेयर कर फैंस को किया सरप्राइज- पोस्ट वायरल

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हाल ही में फिल्म ’83’ में नजर आए थे. यह फिल्म 1983 में हुए वर्ल्ड कप पर आधारित थी, जिसमें रणवीर ने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में उनकी रियल वाइफ दीपिका पादुकोण (Deepika padukone) कपिल देव की वाइफ की भूमिका निभाई थी. इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों का बड़े पर्दे पर भरपूर प्यार मिलता है. अब रणवीर अपनी अगली फिल्म ‘जयेशभाई जोरदार (Jayeshbhai Jordaar) में नजर आने वाले हैं, जो इसी महीने 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

वहीं, रणवीर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बच्ची दीपिका पादुकोण की जबरदस्त नकल उतारती नजर आ रही है. इस वीडियो शेयर करते हुए रणवीर ने कैप्शन में लिखा, ‘लीला जैसी कोई नहीं.. दीपिका देखो ये तुम्हारी मिनी वर्जन है. इसके एक्सप्रेशन पसंद आए.’ रणवीर सिंह के शेयर करते ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. फैंस इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. तो आइए, पहले देखिए रणवीर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को-

Leela jaisi koi nahi! 😄

Check out this mini version of you! @deepikapadukone

Love the expressions! ❤️ #chotideepika pic.twitter.com/sY3Pa692CG

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 9, 2022