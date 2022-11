VIDEO: रणवीर सिंह के बारे में नहीं जानते F1 के दिग्गज रेसर मार्टिन ब्रुंडल, इवेंट में पूछा- 'आप कौन हो?'

मुंबई. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणवीर को अबू धाबी में आयोजित फॉर्मूला 1 रेस के ग्राउंड में देखा देखा जा सकता है. वीडियो में होस्ट मार्टिन ब्रुन्डल और रणवीर बात करते हुए नजर आ रहा हैं. मार्टिन, फार्मूला रेसिंग ड्राइवर रहे चुके हैं. हालांकि आपको जानकार हैरानी को होगी ब्रुंडल को नहीं पता था कि रणवीर कौन हैं. उन्होंने रणवीर को ‘हू आर यू’ कहा और अपने बारे में बताने के लिए कहा. इसके साथ ही उन्होंने रणवीर का एक छोटा इंटरव्यू भी लिया.

रणवीर सिंह शनिवार को दुबई में एक अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल हुए थे. इसके बाद वह रविवार को अबू धाबी ग्रां प्री 2022 बतौर ऑडियंस शामिल हुए थे. उन्होंने इसकी एक झलक अपनी इंस्टा स्टोरी पर दिखाई और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले फार्मूला वन ड्रावर्स के साथ सेल्फीज भी लीं. रेस के बीच मार्टिन ने इवेंट में रणवीर से बातचीत की.

मार्टिन ब्रुन्डल (Martin Brundle) ने रणवीर सिंह से सबसे पहले पूछा, “कैसे हैं आप?” इस पर रणवीर ने कहा, “दुनिया के टॉप पर हूं.. मैं उत्साह और एड्रेनालाईन महसूस कर सकता हूं.” मार्टिन ने फिर रणवीर से कहा, “मैं पल भर के लिए भूल गया हूं कि आप कौन हो, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं?” जिस पर रणवीर ने जवाब दिया, ‘मैं बॉलीवुड एक्टर हूं, सर. मैं मुंबई, भारत से हूं. मैं एक एंटरटेनर हूं.”

यहां देखिए रणवीर सिंह का वीडियो-

@RanveerOfficial you have killed it on the grid walk at the Abu Dhabi F1 #f1 #RanveerSingh #DeepikaPadukone #SkyF1 #martinbrundel #Bollywood #AbuDhabiGP pic.twitter.com/erOjPaptoU

