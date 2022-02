रणवीर सिंह ने न्यू लुक शेयर कर बताया फैशन में किसको करते हैं फॉलो, कहा-‘आज मूड है’

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मस्त-मौला एक्टर हैं, जो अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टाइलिश लुक के लिए भी जाने जाते हैं. शूटिंग सेट पर धमाल मचाने वाले रणवीर की एनर्जी कमाल की है. रणवीर ने अपने एक न्यू लुक में फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और साथ ही फैंस के साथ ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ranveer Singh Ask me anything) सेशन किया. इस दौरान फैंस ने उनसे कई सवाल किए जिसके दिलचस्प जवाब एक्टर ने दिए.

रणवीर सिंह के लुक पर फिदा हुईं मिनी माथुर

रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर बेहद कलरफुल शर्ट पहने हुए फोटो शेयर किया है. रणवीर ने चेक वाली बड़ी सी हैट और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है. एक्टर कार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. रणवीर के फैंस इस फोटो पर जमकर तारीफ कर रहे हैं. सेलिब्रिटी मिनी माथुर को तो एक्टर की शर्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा ‘Love Love Love this fit ranveer. (बेसिकली मैं इसे पहनना चाहती हूं).

रणवीर सिंह ने कहा भगवान करण जैसा दोस्त सबको दे

रणवीर सिंह ने इसके साथ फैंस से कहा कि ‘आज मूड है.. मुझसे कुछ भी पूछो’ ‘आस्क मी एनीथिंग’. बस क्या था फैंस को भी अपने चहेते एक्टर से बात करने का मौका मिल गया. एक ने पूछा कि आपकी hypebeast instinct का राज क्या है तो रणवीर ने मजेदार जवाब देते हुए कहा कि ‘आपके एक्सपेंसिव क्लोजेट पर लगातार छापेमारी, भगवान सबको करण (Karan Johar) जैसा दोस्त दे’. इसके साथ करण जौहर को टैग किया है. एक ने पूछा आप हमेशा इतने खुश और पॉजिटिव कैसे रहते हैं ? जवाब में एक्टर ने कहा कि ‘ मैं आशीर्वाद लेता हूं. आभार जताता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं. जीवन मुश्किलों से भरी है..लेकिन जैसा चैपलिन ने कहा है दिल खोलकर हंसो, आप अपने दर्द से पार पाने में जरूर कामयाब होगे’.

रणवीर इनका फैशन फॉलो करते हैं

एक फैन ने रणवीर सिंह से ऐसा सवाल पूछा जो सब जानना चाहते हैं. पूछा कि ‘आपका फैशन इंसीपिरेशन कौन है ? इसके जवाब में रणवीर ने डेनिस रॉडमैन की तस्वीर शेयर कर उनका नाम लिखा है. एक ने तो पूछ लिया कि बास्केटबॉल के लिए कब से आ रहे हो ? तो रणवीर से कहा कि ‘कल से’

रणवीर सिंह की चमकीली त्वचा का राज

रणवीर सिंह से एक ने पूछ लिया आपकी त्वचा का राज तो कहा कि ‘डेली 10 लीटर पानी @अंगद बेदी’, इसके साथ ही लॉफिंग इमोजी लगाई.

