असुविधा के लिए खेद है! बेंगलुरु एयरपोर्ट में फंसे ग्रैमी विनर रिकी केज, बयां किया अनुभव

रिकी केज (Ricky Kej) ने बेंगलुरु एयरपोर्ट में हुई समस्याओं के बारे में बात की. उन्होंने काफी फ्लाइट्स होने के बावजूद क्षमता न होने का जिक्र किया. रिकी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें कई लोग एयरपोर्ट में काउंटर के पास इंतजार करते दिख रहे हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की खराब स्थिति. एक घंटे से ज्यादा समय से लाइन में खड़े हैं.’

रिकी आगे कहते हैं, ‘फिलहाल 1 हजार से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं. कोई भी काउंटर काम नहीं कर रहा है. स्टाफ चीजों से अनजान हैं, काम में कुशल नहीं हैं. बेंगलुरु एयरपोर्ट में इतनी सारी उड़ानें क्यों हैं, जब उनके पास इसे संभालने की क्षमता नहीं है?’

रिकी केज: हम कैसा ‘ब्रांड इंडिया’ बनाने की उम्मीद कर रहे हैं

रिकी ने ट्वीट्स की एक सीरीज में यह भी लिखा, ‘अगर सभी को ऐसा स्वागत एयरपोर्ट पर मिलता है, तो हम कैसा ‘ब्रांड इंडिया’ बनाने की उम्मीद कर रहे हैं. विदेशी यात्रियों का भारत को लेकर पहला इंप्रेशन. ‘भारत के बेंगलुरू में एंट्री करने के लिए लाइनों की संख्या. 1) एयर सुविधा चेक, 2) इमिग्रेशन, 3) इमिग्रेशन स्टैम्प की जांच, 4) बैगेज स्क्रीनिंग – कस्टम्स, 5) बैग इकट्ठा करना, 6) कस्टम्स अतिरिक्त स्क्रीनिंग कर सकते हैं. स्टेप्स कम किए जा सकते हैं!’

Pathetic state of immigration at the Bengaluru International Airport. Been in line for over an hour now. Currently well over 1000 people waiting, not all counters working, staff is clueless, inefficient. @BLRAirport Why have so many flights, when there is no capacity? @kiranshaw pic.twitter.com/6MkcuU1G5S

— Ricky Kej (@rickykej) May 21, 2022