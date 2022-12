रीवा अरोड़ा का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ डिलीट, मां ने मांगी माफी, वजह जान चौंक जाएंगे

नई दिल्ली: रीवा अरोड़ा (Riva Arora) ने करण कुंद्रा और मीका सिंह जैसे सितारों के साथ रोमांटिक वीडियो शूट किए थे, लेकिन जब लोगों को उनकी उम्र पता चली तो उन्हें खूब ट्रोल किया गया और उन्हें ऐसे वीडियो में काम करने की अनुमति देने की वजह से उनके माता-पिता की खूब आलोचना हुई. लोगों को यह जानकर झटका लगा था कि वे सिर्फ 12 साल की हैं. अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया गया है.

रीवा के जिन वीडियोज को लेकर लोगों को आपत्ति थीं, उनमें वे किसी युवा एक्ट्रेस की तरह एक्सप्रेशन देती दिखाई दी थीं जो 12 साल की लड़की पर सहज नहीं लगते. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब मामला गंभीर हो गया तो एक्ट्रेस की मां ने एनसीपीसीआर से माफी मांगते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया.

रीवा अरोड़ा की मां ने अपनी गलती स्वीकार की

रीवा की मां निशा ने पोस्ट में लिखा था, ‘वीडियो जिसे बेटी के अकाउंट के लिए बनाया गया था, उसके लिए माफी मांगती हूं.’ वीडियो में शराब का प्रयोग नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वे शर्मिंदा हैं. वे पोस्ट में आगे लिखा है, ‘इस वीडियो की वजह से काफी समस्या हुई और समाज में खराब इमेज बनी. मैं दिल से मानती हूं कि एक एक्ट्रेस और समाज के लिए रोल मॉडल होने के नाते हमें समाज में अच्छी इमेज पेश करनी चाहिए.’

Here’s a video of her being weird about her age and keeping it a secret. She always uses the emoji when it gets mentioned. (Just to remind you she turned 12!) #rivaarora #KaranKundrra #bollywood pic.twitter.com/qlG2HyaPwB

