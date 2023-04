'KKBKKJ' की रिलीज के बाद ट्विटर पर आई मीम्स की बाड़, यूजर बोला, 'भाई किसी के भी हों, जान सबकी लेंगे'

नई दिल्ली: सलमान खान (Salman Khan) की ‘किसी का भाई किसी की जान’ बीते दिनों अपनी एडवांस बुकिंग और गानों की वजह से सुर्खियों में थी. लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म उतनी असरदार नहीं हुई, जितनी सलमान और उनके फैंस को उम्मीद थी. 21 अपैल को ‘किसी का भाई किसी की जान’ (kisi ka Bhai kisi Ki Jaan) का पहला शो देखने के बाद दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया रही, उसे लोगों ने मीम्स के जरिये बयां किया है.

मीम्स देखकर लगता है कि लोगों को भाईजान की फिल्म पसंद नहीं आई है. एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद दर्शक फुटपाथ पर लेटे हुए हैं और सल्लू भाई का इंतजार कर रहे हैं.’ एक अन्य यूजर ने फिल्म को डेढ़ स्टार देते हुए इसे असहनीय बताया.

After watching #KisiKaBhaiKisiJaan People r sleeping on footpath and r waiting for sallu bhai to run over them 😆#Satire #BoycottBollywood #BoycottKisiKaBhaiKisiKiJaan

Sushant Predicted BW Collapse pic.twitter.com/2csLUrLLfr

