शाहरुख-सलमान खान ने Eid पर फैंस के साथ बांटी खुशियां, अनोखे अंदाज में दी ईद की मुबारकबाद

मुंबई: ईद त्योहार पूरे धूमधाम के साथ देशभर में मनाया गया. बॉलीवुड सितारे भी त्योहार के जश्न में डूबे नजर आए. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah rukh khan) और सलमान खान (Salman Khan) ने शनिवार को ईद के मौके पर अपने घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों फैंस का अभिवादन किया.

57 साल के शाहरुख खान ने अपनी तस्वीरों के साथ ट्वीट किया, ‘इस त्योहार के दिन आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा. आइए मोहब्बत फैलाएं और ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे… ईद मुबारक.’

57 साल के सलमान खान भी गैलेक्सी अपार्टमेंट के अपने घर की बालकनी में आए और सैंकड़ों फैंस की ओर हाथ हिलाकर ईद की मुबारकबाद दी. सलमान के साथ उनके पिता और मशहूर लेखक सलीम खान और कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे. भाईजान ने ट्वीट किया, ‘आप सभी को ईद मुबारक!’ ईद, रमजान के पावन महीने के खत्म होने का प्रतीक है.

#WATCH | Mumbai: Actor Salman Khan greets fans, on the occasion of #EidUlFitr, outside his residence. pic.twitter.com/ybuCsxB1ea

— ANI (@ANI) April 22, 2023