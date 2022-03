शाहरुख खान का नया BTS Video वायरल, 'पठान' लुक में Beach पर वॉलीबॉल खेलते दिखे किंग खान

शाहरुख खान के दुबई टूरिज्म से जुड़े शूट का एक पर्दे का पीछे का यानी बिहाइंड द सीन (बीटीएस) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो शूटिंग के सेट पर शाहरुख का अतरंगी अंदाज की झलक दिखाता है. कुछ दिनों पहले, एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें शाहरुख ने दुबई को बेस्ट वेकेशन डेस्टिनेशन बताया था और इसकी खूबसूरत लोकेशंस की झलक दिखाई थी. अब, इसका बीटीएस वीडियो में, शाहरुख न केवल सीन को शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि क्रू के साथ उनकी बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है.

खास बात यह है कि इस वीडियो शाहरुख खान का ‘पठान’ लुक भी दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को शाहरुख के फैन पेज से ट्विटर पर शेयर किया गया है. इस वीडियो की शुरुआत में शाहरुख कहते हैं, “मुझे लगता है कि पहली बार, हम एक पूरा सॉन्ग कर रहे हैं … सॉन्ग के तरह की फिल्म और मैंने हमेशा इस पर विश्वास किया है, यह विचार कहीं न कहीं शहर की कहानी है.”

Behind the scenes video of Dubai Presents Shah Rukh Khan in Dubai ❤️ #ShahRukhKhan pic.twitter.com/Uq2AJX4MkR

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) March 15, 2022