शाहरुख खान ने ईद पर बेटे अबराम के साथ फैंस से यूं की मुलाकात, देखें VIRAL VIDEOS

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने मुंबई स्थित घर मन्नत के बाहर खड़े अपने प्रशंसकों को ईद की बधाई दी. रविवार को सोशल मीडिया पर, शाहरुख खान के कई फैन पेज से फोटोज और वीडियोज साझा किए गए, जिसमें शाहरुख अपने सबसे छोटे बेटे अबराम खान के साथ मन्नत के एंट्री गेट पर मौजूद बालकनी पर खड़े होकर फैंस का अभिवादन करते दिख रहे हैं.

वीडियो में, शाहरुख सफेद रंग की टी-शर्ट, नीली डेनिम, जूते और गहरे रंग का चश्मा पहने नजर आ रहे हैं, जबकि अबराम लाल रंग की टी-शर्ट, काली पैंट पहने हुए दिख रहे हैं. ट्विटर पर एक फैन अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में शाहरुख अपने सभी फैंस की ओर हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

वे अपने प्रशंसकों की ओर देखते हुए ‘फ्लाइंग किस’ कर रहे हैं. एक्टर बेटे अबराम खान से बतियाते भी दिखे. दोनों ने एक-साथ फैंस का अभिवादन किया. कुछ मिनटों के लिए अपने प्रशंसकों से मिलने के बाद, शाहरुख और अबराम बालकनी से उतरे और मन्नत के अंदर चले गए.

Ladies & gentleman, The Last Of The Stars – #ShahRukhKhan for you ❤️#EidAlAdha #EidMubarak pic.twitter.com/ya7p1v63OE

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) July 10, 2022