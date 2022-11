VIDEO: शाहरुख खान को UAE में मिला सिनेमा का ग्लोबल आइकन अवॉर्ड, 'ओम शांति ओम' के डायलॉग से जीता ऑडियंस का दिल

मुंबई. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इस महीने की शुरुआत में अपना जन्मदिन मनाया. उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) का टीजर लॉन्च हुआ. टीजर को खूब पसंद किया गया. लोग इसकी लगातार सराहना कर रहे हैं. फैंस से मिल रहे प्यार से शाहरुख काफी खुश हैं. इस बीच उनकी खुशी कई गुणा और बढ़ गई है. हाल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक अवॉर्ड से सम्मानित किया है. यह अवॉर्ड ने सिनेमा में उनके योगदान और ग्लोबल आइकन के तौर पर दिया गया है.

यूएई के शारजाह में एक्सपो सेंटर में शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 (SIBF) के 41 वें एडिशन में भाग लेने पर शाहरुख खान को एक दिन पहले ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके फैंस ने भाग लिया और वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

“All of us, no matter where we live, what colour we are, what religion we follow or what songs we dance to… thrive in a culture of love, peace and compassion.” – #ShahRukhKhan at Sharjah International Book Fair as he receives the award of International Icon of Cinema and Culture pic.twitter.com/YGmmUQ3FwU

