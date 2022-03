'SRK Plus' के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अनुराग कश्पय! स्टोरी आइडिया सुन शाहरुख खान ने दिए ये रिएक्शन

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि वह ओटीटी पर एसआरके प्लस (SRK+) लेकर आ रहे हैं. शाहरुख के इस ऐलान के बाद फैंस उनके डिजिटल डेब्यू का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं. अब शाहरुख ने कुछ देर पहले इससे जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में उनके साथ फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी हैं. इसमें अनुराग शाहरुख को स्क्रिप्ट सुनाते हुए नजर आ रहे हैं.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Video) ने जो वीडियो शेयर किया है, उसकी शुरुआत एक न्यूज से होती है. जिसमें न्यूजर रीडर बताती हैं कि शाहरुख ने ‘एसआरके प्लस’ ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है. शाहरुख टीवी को बंद करते हैं और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) से ‘एसआरके प्लस’ (SRK Plus) के लिए स्क्रिप्ट सुनाने के लिए कहते हैं. अनुराग उन्हें दो स्क्रिप्ट सुनाते हैं, लेकिन शाहरुख के पीछे खड़े गोपाल दत्त कहते हैं कि इन दो स्क्रिप्ट पर ‘रुद्रा'(Rudra: The Edge Of Darkness) और ‘ए थर्सडे’ बन चुकी है.

थोड़ा रुक शाहरुख

इसके बाद शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Reaction) कहते हैं कि कुछ अच्छा बचा है उनके लिए. इसके साथ शाहरुख अपने सैड एक्सप्रेशन देते हैं. फिर डिज्नी प्लस हॉट स्टार के साथ एक कैप्शन में ‘थोड़ा रुक शाहरुख’ लिखा आता है. शाहरुख ने इस वीडियो के साथ एक फनी कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, “कुछ-कुछ होने वाला है बोला था, लेकिन ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले कुछ होने ही नहीं दे रहे.”

फैंस को सस्पेंस खत्म होने का इंतजार

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Fans) के इस वीडियो को देखने के बाद फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. एक फैन ने कमेंट कर पूछा है,”ये सस्पेंस कब खत्म होगा सर.” वहीं, एक और फैन ने कमेंट में लिखा,”आ रहा है लौट के डॉन.” एक और यूजर ने लिखा,”क्या स्पैमर है यार यहा पे सब के सब स्पैमर हैं.” कई लोगों ने शाहरुख के इस पोस्ट पर फायर और दिल वाले इमोजी कमेंट किए हैं.

