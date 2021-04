शाहरुख खान ने KKR की हार को बताया निराशाजनक, ट्वीट कर फैंस से मांगी माफी

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के पांचवें मुकाबले में अपनी टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के प्रदर्शन से बेहद निराश हैं. शाहरुख खान आईपीएल की टीम केकेआर के सह-मालिक है. आईपीएल के पांचवे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस (MI VS KKR) के बीच मैच हुआ. लेकिन इस मुकाबले में कोलकाता बुरी तरह से हार गई. इस हार के बाद शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से माफी भी मांगी (Shahrukh Khan Apologized to fans) है.कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस (MI VS KKR) के खिलाफ 10 रनों से मैच गंवा दिया. एक वक्त था जब कोलकाता की टीम ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत रही थी लेकिन आखिरी पांच ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने बाजी पूरी तरह पलट दी. अपनी टीम की हार शर्मनाक बताते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'कम शब्दों में कहूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स का निराशाजनक प्रदर्शन, फैंस से माफी चाहूंगा'.दरअसल, मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक केकेआर ने जीत पर कब्जा जमा रखा था.लेकिन कहते हैं ना किस्मत बदलते देर नहीं लगती. ऐसा ही कुछ देखने को मिला चेन्नई के मैदान पर. जहां शानदार शुरुआत करने पर नीतीश राणा ने 57 और शुभमन गिल ने 33 रनों की पारियां खेलीं. लेकिन जैसे ही इन दोंनो की विकेट गिरी. मैच का रुख पलट गया. और मुंबई ने केकेआर के 20 ओवर में 7 विकेट लेते हुए उन्हें 142 रन ही बनाने दिए.आपको बता दें ति शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'पठान' के सेट पर कोरोना ने हमला बोल दिया है, जिसके बाद किंग खान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'पठान' के सेट पर क्रू मेंबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद यशराज बैनर ने फिल्म की शूटिंग रोक दी है और शाहरुख खान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. शाहरुख खान ने कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं ? यह अभी तक साफ नहीं है.