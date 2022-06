Shamshera का पोस्टर हुआ Leak, रणबीर कपूर के लुक ने फैंस को किया हैरान

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का ‘ब्रह्मास्त्र’ अवतार देखने के बाद फैंस उनकी फिल्म ‘शमशेरा’ की इंतजार कर रहे हैं. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कप फैंस के क्रेज को बढ़ा दिया था, लेकिन अब ‘शमशेरा’ का पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक (Shamshera poster leaked) हो गया है, जिसमें रणबीर कपूर खौफनाक अवतार में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया मीडिया यूजर्स का ये दावा कितना सही है, इस पर कुछ भी कहना अभी कठिन होगा, क्योंकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है.

‘शमशेरा’ का पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक (Shamshera Poster Leak) हुआ तो सभी रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का लुक देख हैरान हो गए. जैसे ही पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ट्विटर पर #Shamshera ट्रेंड होने लगा.

यूजर्स रणबीर कपूर के पोस्टर को लगातार शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. फिल्म में रणबीर एक डकैत का रोल निभा रहे हैं. ऐसे में उनके पोस्टर में भी उनका लुक एकदम जबरदस्त है. कुछ इस पोस्टर को देखकर एक्टर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ रणबीर के लुक की तुलना ‘थॉर : लव एंड थंडर’ के पोस्टर से कर रहे हैं.

Just a single leaked poster is enough to create hype !

Ranbir kapoor in and as #Shamshera . pic.twitter.com/0anPiDII1l

— Team Ranbir Kapoor 彡 (@RanbirKTeam) June 18, 2022