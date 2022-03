'शार्क टैंक इंडिया' की विनीता सिंह ने रीक्रिएट किया 3 Idiots का फेमस सीन! मीम देख लोटपोट हुए नेटिजेंस

अगर आपने ‘शार्क टैंक इंडिया’ (Shark Tank India) पर बने मीम्स को अब तक शेयर नहीं किया है और न ही देखा है, तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए. यह शो मीम्स (Vineeta Singh Meme) बनाने वाले लोगों का पसंदीदा बन गया है. फिर अश्नीर ग्रोवर का डायलॉग ‘ये सब दोगलापन है’ या फिर अमन गुप्ता का ‘हम सब संभाल लेंगे’ की बात हो, सोशल मीडिया पर ‘शार्क टैंक इंडिया’ मीम्स की बाढ़ आ गई है.

‘शुगर कॉस्मेटिक’ की सीईओ और पसंदीदा शार्क में से एक विनीता सिंह ने भी एक मीम शेयर किया है, जिसमें वे साल 2009 की फिल्म ‘3 इडियट्स’ के राजू रस्तोगी की मां (अमरदीप झा) के रूप में नजर आई हैं. दिलचस्प बात यह है कि विनीता सिंह ने मीम को आगे बढ़ाते हुए, शनिवार 12 मार्च को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मजेदार रिएक्शन दिया है.

विनीता सिंह ने ‘3 इडियट्स’ के राजू रस्तोगी की मां की दिलाई याद

वीडियो की शुरुआत एक कर्मचारी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए विनीता सिंह के मीम को देखता है. बाद में वह किसी बजट प्रपोजल के लिए विनीता सिंह के केबिन में जाता है. अगले सीन में विनीता साड़ी में नजर आती हैं जो आपको ‘3 इडियट्स’ के राजू रस्तोगी की मां की याद दिला देंगी, क्योंकि वे ‘भिंडी’ और ‘पनीर’ की कीमतों में आए उछाल की शिकायत करती दिख रही हैं. वे फिल्म के सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती हुई दिख रही हैं. वीडियो के आखिर में विनीता ‘ऑल इज वेल’ कहती हैं.

All is not well! Stop with the photoshopping, Team @trySUGAR 😣 pic.twitter.com/98smTS7teA

— Vineeta Singh (@vineetasng) March 12, 2022