Shehnaaz Gill के नेपाली फैन ने बनवाया एक्ट्रेस के नाम का टैटू, किया जिंदगी भर प्यार करने का वादा

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि अपने फैंस के दिलों में भी अपने लिए खास जगह बनाई है. सोशल मीडिया (Social Media) पर शहनाज काफी पॉपुलर हैं. सना के फैंस अक्सर उनकी पोस्ट का इंतजार करते हैं और पोस्ट होते ही उसे बेशुमार प्यार देते हैं. हाल ही में शहनाज के एक नेपाली फैन ने उनके नाम का टैटू (Shehnaaz Gill fan from Nepal gets her name inked) कराया, बल्कि उनसे एक खास वादा भी किया है.

नेकलाइन पर लिखवाया शहनाज गिल

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill)की प्यारी अदाओं ने उन्हें सब का चेहता बनाया है. उनके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं. शहनाज के लिए अब नेपाल में रहने वाली उनकी एक फैन ने उनके लिए टैटू कराकर एक्ट्रेस के लिए अपने प्यार का इजहार किया है. उनकी फैन ने अपनी नेकलाइन पर शहनाज गिल का नाम लिखवाया. सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर शेयर किया वीडियो

एक्ट्रेस और सिंगर की फैन के इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, ‘शहनाज गिल वादा करती हूं कि मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी. हमेशा सपोर्ट करूंगी. आज लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा नाम लिख लिया. #ShehnaazGill ये नाम BB13 से शुरू हुआ था और अब मेरी जिंदगी बन गई है. तुम्हारी नेपाली फैन. क्वीन सना’.

“I promise to love you forever @ishehnaaz_gill Hamesa support karungi ❤️ AAJ life time k Liye tumara name likh Liya #ShehnaazGill ye name #BB13 se suru huwa thaa or ab Meri jindagi ban gayi hai tumari Nepali fan……. Queen

SANA#ShehnaazinsKiShehnaaz pic.twitter.com/QTEDsXa83n — Shehnaazgill Fc Nepal (@QueenLoveSana1) February 11, 2022

एंटरटेनमेंट की दुनिया में बनाई खास जगह

शहनाज गिल ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल ने किसी अन्य की तरह एक फैंटेसी हासिल की है. बिग बॉस 13 के बाद से ही उन्हें प्रशंसकों और बिरादरी से अपार प्यार और प्रशंसा मिल रही है. इंडस्ट्री में अपने कम समय में, शहनाज़ टीवी पर सबसे पसंदीदा हस्तियों में से एक बन गई हैं. इसके साथ ही वह सभी के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी खास जगह बनाने में सफल रही हैं.

