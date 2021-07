शिल्पा-अक्षय-सुनील शेट्टी की इस सुपरहिट फिल्म के आपने देखे इंग्लिश वर्जन डायलॉग्स! देखकर रोक नहीं पाएंगे हंसी

So apparently there is an English dubbed version of Dhadkan and I am deceased pic.twitter.com/K5fY2ESTe9

— Richa (@RichAhhhhhhhhhh) July 13, 2021



I realised, I have forgotten Dhadkan in Hindi. I just don't know of it anymore.

— avipsha das (@communitch) July 14, 2021



Cringing SO HARDhttps://t.co/QDVGmhou96

— Mutaher Khan (@MutaherKhan) July 15, 2021



Ye kya hai ... KAAN SE KHOON NIKAL GAYA

— pooja@ (@pooja534219) July 14, 2021

हिंदी सिनेमा में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty), अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. लेकिन साल 2000 में आई फिल्म 'धड़कन (Dhadkan)' ने दर्शकों का दिल धड़काने में कामयाब रही. फिल्म को 21 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी फिल्म का एक-एक गाना और फिल्म का एक-एक डायलॉग उनके फैंस जुबा पर रटा हुआ है. हाल ही में ये फिल्म एक बार फिर से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गईं. कारण फिल्म के डायलॉग्स ही हैं, जिनका अब इंग्लिश वर्जन (Dhadkan English Dubbed Scene) आ गया है.सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पर कुछ छुपाया नहीं जा सकता. हाल ही में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty), अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सुनील शेट्टी (Suniel Shetty)की धमाकेदार फिल्म 'धड़कन (Dhadkan)' के डायलॉग्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि ये डायलॉग्स हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में हैं, जिसको सुनने के बाद लोग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं.इंग्लिश में डब इन डायलॉग्स को सुनकर कोई जोर-जोर से हंस रहा है तो कुछ ऐसे भी जो, कह रहे हैं कि ये देखने के बाद सिर दर्द हो गया. 'धड़कन' के उस सीन का वीडियो शेयर एक यूजर ने किया, जिसमें शिल्पा शेट्टी का गृह प्रवेश होता है- 'ये धड़कन फिल्म इंग्लिश में डब है जिसे सुन कर मैं मर गई'. उन्होंने इसके साथ हंसने वाले और रोने वाले दोनों इमोजी बनाए हैं.एक यूजर ने इसी फिल्म के एक और सीन का वीडियो शेयर किया, जिसमें शिल्पा शेट्टी शादी से पहले सुनील शेट्टी से मिलती हैं और सुनील से कहती हैं कि आज उन्हें पापा से मिलना है तो लेट नहीं होना वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे.फिल्म का एक वीडिया और वायरल हो रहा है, जहां शिल्पा, सुनील से पूछती हैं, देव तुम शराब पी रहे हो.इन वीडियोज को देखने के बाद लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं.वीडियो देखने के बाद यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहे हैं.