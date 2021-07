राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी की इज्जत की सोशल मीडिया पर लगी वाट, मीम्स की आई बाढ़

Shilpa Shetty’s husband Raj Kundra has been arrested for making porn films. Johny Sins be like :#ShilpaShetty #RajKundra pic.twitter.com/kYbXuyhIn8

बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की गिरफ्तारी के बाद से उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) भी लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं. पोर्न फिल्म बनाने और उन्हें विभिन्न ऐप्स पर के जरिए इन्हें अपलोड करने के मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं. लगातार सुर्खियों में बने रहने और इस केस में नए-नए खुलासे होने पर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों का नाम ट्रेंड कर रहा है. यूजर्स लगातार मीम्स शेयर (Shilpa Shetty and Raj Kundra memes) कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.राज कुंद्रा (Raj Kundra) को इस केस में पुलिस मुख्स साजिककर्ता बता रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर यूजर्स राज-शिल्पा को लेकर मीम्स शेयर कर रहे हैं. लोग लगातार बिजनेसमैन राज कुंद्रा का मजाक उड़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक्ट्रेस को हिम्मत रखने की सलाह दे रहे हैं. आपको दिखाते हैं यूजर्स ने क्या-क्या कह रहे हैं.ये पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा विवादों में हैं, वह पहले भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. इससे पहले मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.राज कुंद्रा पर इसी साल फरवरी, 2021 में केस दर्ज किया गया था उन पर आरोप था कि वह पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उन्हें मोबाइल ऐप्स पर पब्लिश करने के बिजनेस में शामिल हैं.