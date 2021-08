सोनाक्षी सिन्हा से फैन ने की बिकिनी PIC की डिमांड, एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के साथ इंटरैक्शन किया. ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन के दौरान के सोनाक्षी से फैंस ने कई सवाल पूछे और सोनाक्षी ने भी उन्हें सही-सही जवाब देने की कोशिश की. इस दौरान कुछ अजीब सवालों से भी एक्ट्रेस का सामना हुआ लेकिन उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि सवाल करने वाले फैन की बोलती बंद हो गई और लोग हंसने पर मजबूर हो गए.

‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन में सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि आज मेरा ऑफ है चलो बातें करते हैं. इस दौरान से एक फैन ने उनकी बिकिनी में फोटो की मांग कर डाली. इस पर बिना देरी किए सोनाक्षी ने एक पेयर बिकिनी की फोटो शेयर कर चौंका दिया. वहीं एक फैन ने पूछा कि क्या खाऊं कि वेट लॉस हो जाए तो इस पर सोनाक्षी ने कहा कि ‘हवा खाइए आप’.

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था, इसीलिए दुखी होकर पिछले साल ट्विटर छोड़ दिया था. उन्होंने अपने सेशन के दौरान इस बारे में भी बात की. सोनाक्षी ने बताया कि कैसे खुद को ट्विटर और निगेटिविटी से दूर रखा. कुछ लोग इस तरह जश्न मना रहे हैं कि जैसे कुछ जीत लिया हो..मैं आपके लिए खुश हूं, तुम्हे लग रहा है ना..लगने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा’. सोनाक्षी ने आगे कहा कि ‘लेकिन इसका सामना किया, मैंने ऐसे सोर्स को ही काट दिया जो मेरा अपमान करता हो और अपशब्दों का इस्तेमाल करता हो. मैंने उस पहुंच को ही खत्म कर दिया जो आपके पास थी. इसलिए यहां केवल एक ही विनर है और वो मैं हूं’.

सोनाक्षी सिन्हा के वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी ‘भुज:द प्राइड ऑफ इंडिया’ में अजय देवगन के साथ नजर आईं. इस फिल्म में नोरा फतेही, संजय दत्त और शरद केलकर भी हैं.