सोनू सूद से मिलकर रोने लगा फैन, एक्टर बोले- 'मैं दुआ करता हूं कि सभी तकलीफों का अंत हो जाए'

नई दिल्लीः सोनू सूद (Sonu Sood) ने लॉकडाउन (Lockdown) में लाखों प्रवासियों की जिस तरह मदद की थी, उससे हर कोई उनका फैन बन गया था. वे तब से निःस्वार्थ भाव से जरूरतमदों की सहायता करते आ रहे हैं. उन्होंने लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवा चुके लोगों की भी मदद की है. साथ में, उन्होंने वंचित बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा भी उठाया हुआ है. एक्टर अपनी इसी दरियादिली की वजह से आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. आज उन्हें लाखों युवा अपना आइडल मानते हैं. सोनू के ऐसे ही एक फैन हैं, जिनका नाम है अभिषेक जैन (Abhishek Jain).



अभिषेक जैन कैंसर से पीड़ित हैं, जिनकी आखिरी इच्छा अपने आइडल सोनू सूद से मिलने की थी, जो अब पूरी हो गई है. एक्टर से मुलाकात का उनका वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक्टर से मिलने पर अभिषेक काफी भावुक हो गए थे और उनके आंसू थम नहीं रहे थे. इस वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने करीब 12 घंटे पहले शेयर किया था, जिसे अब तक 1 लाख 36 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.



I must have done something right in my life that people shower so much of love everyday. I pray that all their miseries end.Humbled, https://t.co/b5PVpiOTWn