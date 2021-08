टीचर्स के साथ अश्लील बातें करते थे स्टूडेंट्स, सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्क्रीनशॉट

सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर कई ऐसी चीजें वायरल होने लगती हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं. चाहे कोई तस्वीर हो, या वीडियो या फिर किसी शख्स के द्वारा शेयर किया गया कोई खास वाकया, सोशल मीडिया ऐसी तमाम चीजों से भरा हुआ है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगी. हाल ही में साउथ इंडियन सिंगर (South Indian Singer) चिन्मई श्रीपदा (Chinmayi Sripaada) ने कुछ ट्वीट किए जिसने कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया. इन ट्वीट्स में चिन्मई ने उन लेडी टीचर्स (Lady Teachers) के मैसेजेस को शेयर किया है जिन्होंने असल जिंदगी में उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Teachers) के मामलों को साझा किया था. हैरानी की बात ये थी कि ये मोलेस्टेशन (Molestation) के मामले उन्हें उनके विद्यार्थियों द्वारा ही झेलने पड़ रहे हैं.

8 अगस्त को चिन्मयी श्रीपदा ने ट्विटर पर कुछ मैसेज के स्क्रीनशॉट (Screenshot of Lady Teachers) शेयर किये. इन स्क्रीनशॉट्स को पढ़कर लोग हैरान हो गए हैं. श्रीपदा ने एक के बाद एक कई स्क्रीनशॉट ट्वीट किए जिसमें कई महिला टीचर्स ने यौन उत्पीड़न के अनुभव शेयर किए थे. कुछ टीचर्स ने बताया कि छात्रों ने क्लासरूम में ही उनके साथ गलत हरकत की जबकि कुछ छात्र टीचर्स से अश्लील बातें करते हैं. यही नहीं, एक टीचर ने तो ये भी बताया कि उनके छात्र के पिता उन्हें अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करते हैं. यहां तक कि एक फील्ड न्यूट्रीशनिस्ट को एक आठवीं कक्षा के छात्र के द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. इस ट्वीट थ्रेड पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन टीचर्स से कानूनी मदद लेने की सलाह दी. कई लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया.

We were discussing the harassment lady teachers were facing from their students (sending penis photos) / from the students fathers in this era of online classes and this scholar from Loyola College happened to share this. pic.twitter.com/kQufd3FNdZ

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) August 8, 2021