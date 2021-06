Thalapathy 65: विजय के बर्थडे से एक दिन पहले रिलीज हुआ 'Beast' का फर्स्ट लुक, राउडी लुक में नजर आए सुपरस्टार!

Thalapathy 65 First Look: साउथ इंडिया के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की दीवानगी उनके फैंस के सर चढ़कर बोलती है. उनके चाहने वाले सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं है. विजय (Vijay) के दीवाने पूरी दुनिया में हैं जो उनकी फिल्मों और उनके खास अंदाज के कायल हैं. विजय जिस भी अवतार में नजर आ जाएं, उनके फैंस उनके लिए पागल हो जाते हैं. कल यानी 22 जून को विजय का बर्थडे (Vijay Birthday) है. जन्मदिन से एक दिन पहले ही उनकी आने वाली फिल्म 'थलापति 65' (Thalapathy 65) का फर्स्ट लुक (First Look) जारी कर दिया गया है. ये सुपरस्टार विजय की 65वीं फिल्म है इसलिए फिल्म का नाम 'थलापित 65' रखा गया था लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म का नाम ओपन कर दिया है. इस फिल्म का नाम है 'बीस्ट' (Beast).



प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म 'थलापति 65' का फर्स्ट लुक सन पिक्चर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. विजय की इस फिल्म का नाम 'बीस्ट' (Vijay's Beast) है. मूवी के फर्स्ट लुक में विजय दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं विजय ने हाथ में बड़ी सी बंदूक थामी हुई है और उनकी मस्कुलर बॉडी नजर आ रही है. विजय का लुक बिलकुल राउडी लग रहा है. फर्स्ट लुक देखकर ही ये तय है कि फिल्म में धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा. पोस्टर को ठीक 6 बजे आज जारी किया गया. जब 6 बजने में 65 मिनट बाकी थे तब सन पिक्चर्स ने अपने ट्विटर पर पोस्ट डाला था कि 65 मिनट में लुक जारी होगा.



आपको बता दें कि 'बीस्ट' फिल्म को जाने-माने निर्देशक नेलसन दिलीपकुमार (Nelson Dilipkumar) ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूजिक है. कुछ वक्त पहले ही ये खुलासा कर दिया गया था कि थलापति 65 यानी बीस्ट मूवी में फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde), विजय के अपोजिट नजर आएंगी. जैसी ही मूवी का पोस्टर ट्विटर पर रिलीज हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. सन पिक्चर्स के इस पोस्टर को कुछ ही मिनट में हजारों रीट्वीट और लाइक मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर भी विजय की मूवी का पोस्टर ट्रेंड कर रहा है.