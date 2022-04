VIDEO: दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को जड़े चांटे ही चांटे तो सुनील ग्रोवर बोले- '36 के 36 गुण मिलते हैं इनके'

क्या सोशल मीडिया (Social Media) पर आप एक्टिव हैं. फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) या ट्विटर (Twitter) आदि को रोज स्क्रोल कर लेते हैं. अगर हां तो एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें स्टेज पर सज-धजकर खड़े दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को चांटे ही चांटे जड़ते (bride and bridegroom who slapping each other) नजर आ रहा हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अब इस वीडियो को कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने शेयर किया है. वीडियो को देख वह खुद को रोक न सके और मजेदार कैप्शन देकर अपना रिएक्शन दिया है.

सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वीडियो में दुल्हन हाथ में मिठाई लेकर दूल्हे को खिलाने के लिए स्टेज पर खड़ी है. वहीं, दूल्हा कैमरामैन को ठीक कर रहा है. दूल्हे का भड़कता देख दुल्हन का पारा भी हाई हो जाता है और मिठाई दूल्हे के मुंह में वह पोत देती है. भरे समाज में अब भला दूल्हा इस बेज्जती को कैसे सहता, वह पलटवार करते हुए दुल्हन को थप्पड़ जड़ (bride and bridegroom who slapping each other) देता है.

दोनों ने एक दूसरे को जड़े चांटे

दुल्हन भी कहा कम थी, एक दूल्हे ने मारा तो एक दुल्हन ने ऐसे चांटे ही चांटे दोनों एक दूसरे पर जड़ते रहे. यह वीडियो कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया.

सुनील ग्रोवर ने मजेदार कैप्शन के साथ शेयर किया वीडियो

इस वीडियो को कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने मजेदार कैप्शन के साथ शेयर किया है. उन्होंने लिखा- ‘गुस्सा न किया करो. अभी तो लाइफ शुरू हुई है. वैसे 36 के 36 गुण मिलते हैं इनके.’ सुनील ग्रोवर के इस वीडियो पर एक्टर हितेन तेजवानी और अभिषेक बनर्जी ने रिएक्ट करते हुए हंसने वाली इमोजी पोस्ट किया है.

कॉमेडी फिल्म ‘मैथली’ का है ये वीडियो

अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये वीडियो सच्ची है तो आपको बता दें कि ये एक कॉमेडी फिल्म ‘मैथली’ का वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

