'गदर 2' फिल्म नहीं...एक इमोशन है, ये 5 वायरल वीडियो हैं सबूत, कोई हैंडपंप, तो कोई ट्रैक्टर लेकर पहुंचा थियेटर

नई दिल्ली: सनी देओल की ‘गदर 2’ (Gadar 2) के पहले दिन के कलेक्शन से लगता है कि यह पहले वीकेंड में ही अपने प्रीक्वल ‘गदर’ की कमाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएगी, जिसने 130 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे. फिल्म ‘गदर 2’ (Sunny Deol) ने पहले दिन 40 करोड़ रुपये की ताबड़तोड़ कमाई की है, लेकिन ‘गदर 2’ को इसका कलेक्शन नहीं, इसके पीछे का इमोशन बड़ा बनाती है, जिसकी कहानी इसके गाने ‘उड़ जा काले कावा’ की तरह लोगों के दिलों में बसी हुई है.

‘गदर 2’ की रिलीज दर्शकों के लिए एक उत्सव है, जो सनी देओल से प्यार जताने थियेटर में हथौड़ा और हैंडपंप लेकर पहुंचे. सिनेमाघरों के कई वीडियो इसकी गवाही देते हैं. एक वायरल वीडियो लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है, क्योंकि उत्साहित दर्शक थियेटर के अंदर-बाहर ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाकर खुशी जता रहे हैं.

‘गदर’ जब 22 साल पहले रिलीज हुई थी, तब सुनने में आया था कि लोग ट्रक और ट्रैक्टर लेकर सिनेमाघरों में फिल्म देखने गए थे. ‘गदर 2’ को देखने के लिए भी, कई लोगों ने ट्रैक्टर से सिनेमाघरों में एंट्री मारी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो राजस्थान के आइनॉक्स, सिटी सेंटर मॉल का बताया जाता है.

In 2001, I had heard stories of people visiting the cinema halls in trucks and tractors to watch #SunnyDeol in #Gadar. 22 years later, the craze is intact. An video from Inox, City Centre Mall , Bhilwara Rajasthan, for #Gadar2. pic.twitter.com/ZNDtWQ6kcY

— Himesh (@HimeshMankad) August 11, 2023