सनी लियोनी के नए गाने 'मधुबन' पर विवाद, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का लग रहा आरोप

Sunny Leone new song Madhuban Controversy: बॉलीवु़ड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) का नया ‘मधुबन (Madhuban)’ रिलीज के साथ विवादों में आ गया है. सनी लियोनी के इस गाने से सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी नाराज नजर आ रहे हैं. यूजर्स लगातार सनी लियोनी पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहा हैं. दरअसल, सनी ने अपने इस गाने के रिलीज होने के बाद एक ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि ‘क्या आपने इसे देखा?’

सनी लियोनी के इस ट्वीट के बाद लोग उनसे नाराज होते नजर आए. एक यूजर ने लिखा, ‘यह बकवास है और हिंदू भावनाओं को आहत करने का एक और प्रयास है!’, वहीं अन्य ने लिखा, ‘यह तो बुरा हुआ. कृपया देवताओं के किसी भी नाम या शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो धार्मिक हैं या किसी भी धर्म से जुड़े हैं. ऐसे और भी कई शब्द हैं जिनसे आप लोग गाने बना सकते हैं. इसलिए किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं.’

Have you watched it yet? #MadhubanSunnyLeonehttps://t.co/bcowk6XJTN

— sunnyleone (@SunnyLeone) December 22, 2021