सनी लियोनी ने शेयर की बोल्ड Video, फैंस हुए क्रेजी, कुछ ही घंटों में मिले 10 लाख लाइक्स

Loading...



View this post on Instagram



#CONTESTALERT 🚨 ‬ ‪#HelloJi, can you guess mein aapse kya kehna chahti hu? Dekhiye this one on repeat till you catch my beat! Stand a chance to meet the cast of #RaginiMMSReturns Season 2! Caption this post & get lucky! Comment now! . . T&C’s apply @altbalaji @zee5premium @zeemusiccompany @ektaravikapoor @divyaagarwal_official @varunsood12 @aadyaguptaofficial @snehanamanandi @navneetkaur1012 @goddesst999 @rishika_nag @aartikhetarpal @gauravalugh @rathodvikram01 @mohit.duseja @balajitelefilmslimited @kenghosh19 @k4ms @envyas @chloejferns @manjitsachdev @meghannmalik @sameer_mark @diljaansayyed