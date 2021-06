कंगना रनौत के गाने पर थिरकती नजर आईं सनी लियोनी, पति डेनियल वेबर के DANCE का उड़ाया मजाक

नई दिल्लीः एक वीडियो में सनी लियोनी (Sunny Leone) के पति डेनियल वेबर (Daniel Weber) ऐसे डांस करते नजर आ रहे हैं, जैसे कोई उनका डांस देख नहीं रहा है. एक्ट्रेस सनी ने 12 जून को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपनी पति डेनियल के साथ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'क्वीन' के गाने 'लंदन ठुमकदा' पर थिरकती नजर आ रही हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कपल एक साथ बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन वे डेनियल हैं जो अपनी अनोखे डांस स्किल्स से आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे.



वीडियो में डेनियल अपना काम करने से पहले 'लंदन ठुमकदा' पर सनी के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए, सनी ने एक मजेदार कैप्शन के साथ अपने पति को ट्रोल किया है. वे लिखती हैं, 'अच्छे गाने पर कोई भी डांस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा गाना सभी को एक अच्छा डांसर बनाता है!'



Anyone can dance to Good music , but that doesn’t mean good music makes everyone a good dancer! 😂 @DanielWeber99..#SunnyLeone #FactOfLife pic.twitter.com/CqBITs91Gi