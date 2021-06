सुपरस्टार धनुष अगले 3 सालों तक नहीं करेंगे किसी भी फिल्म का डायरेक्शन, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ

साउथ सिनेमा (South Cinema) के दिग्गज एक्टर धनुष (Dhanush) ने साल 2018 की शुरुआत में निर्देशक के तौर पर अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी. इस फिल्म में सुपरस्टार नागार्जुन (Nagarjuna), अदिती राव हैदरी (Aditi Rao Hyderi) और एस जे सूर्या (SJ Suryah) लीड रोल में नजर आने वाले थे. मगर साल 2019 के अंत तक पता चला कि निर्देशक के तौर पर धनुष की दूसरी फिल्म की मेकिंग को रोक दिया गया है. डायरेक्टर धनुष की पहली फिल्म 'पा पांडी' (Pa Paandi) सुपरहिट साबित हुई थी. इसके बाद से फैंस को इंतजार था कि वो जल्द ही अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे लेकिन अब जो ताजा जानकारी आ रही है उससे पता चला है कि धनुष अगले 3 सालों तक किसी भी फिल्म का डायरेक्शन (Direction) नहीं करेंगे. वैसे तो ये खबर धनुष के फैंस के लिए निराश करने वाली है लेकिन वजह जानकार आप धनुष की तारीफ ही करेंगे.



दरअसल, ट्विटर स्पेस पर हाल ही में धनुष अपने फैंस के साथ जुड़े जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान धनुष ने ये बात खुद बताई कि अपने एक्टिंग के कमिटमेंट के चलते वो निर्देशन को वक्त नहीं दे पा रहे हैं और हाल-फिलहाल में वो किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं करेंगे. ये बात जानकार लोग धनुष के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि धनुष अपने पहले के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डायरेक्शन का काम नहीं करना चहाते हैं.



पुराने प्रोजेक्ट्स को पहले पूरा करेंगे धनुष



टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक धनुष ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें फिल्में डायरेक्ट करने में बहुत रुचि है. उनके एक बेहद रोचक स्क्रिप्ट भी है जो उनके दिल के बहुत करीब है और वो उसपर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं. धनुष ने कहा- "भगवान की दया से मुझे लगातार काम मिलता जा रहा है. मैं बहुत ही होनहार लोगों के साथ काम कर रहा हूं. एक्टर के तौर पर मैं मारी सेलवराज, कार्तिक सुब्बाराज, रामकुमार और कई युवा फिल्ममेकर्स के साथ काम करने में कामयाब रहा हूं. उन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी अनाउंसमेंट तब की जाएगी जब सही समय रहेगा." धनुष ने आगे कहा- "किस्मत से मुझे एक्टर के तौर पर अच्छे मौके मिल रहे हैं जिन्हें मैं हासिल करना चाहता हूं. मैं अगले 3 साल तक कोई फिल्म नहीं डायरेक्ट कर पाऊंगा."'जगमे थंडीराम' के ओटीटी पर रिलीज होने से नाखुश हैं धनुष



इस बीच धनुष जल्द ही भारत वापिस आ सकते हैं. वो विदेश में अपनी हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रे मैन' (The Gray Man) की शूटिंग में व्यस्त थे. इसके बाद वो जल्द ही कार्थिक नारेण की फिल्म 'डी43' (D43) की शूटिंग लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू करेंगे. इसके अलावा धनुष की अगली फिल्म 'जगमे थंडीराम' (Jagame Thandhiram) जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. धनुष ने हाल ही में फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज करने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दुख व्यक्त किया था.



What would have been a great theatrical experience coming to Netflix. Nevertheless hope you all enjoy jagame thandhiram and suruli @karthiksubbaraj @Music_Santhosh https://t.co/gCeOdtkcD3