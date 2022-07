सुष्मिता सेन-ललित मोदी के रोमांस के बीच वायरल हुए फनी मीम्स, लोग बोले- 'पैसे पर भरोसा फिर कायम हो गया'

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) के रिश्ते की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और नेटिजन्स हैरान हो गए. सोशल मीडिया पर सुष्मिता और ललित की तस्वीरों के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है. 6 महीने पहले रोहमन शॉल से रिलेशनशिप खत्म करने के बाद सुष्मिता अब नए रिश्ते में हैं.

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) के अफेयर की खबरों पर फैंस खूब चुटकी ले रहे हैं. ट्विटर पर फैंस इतने फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं, जिसको देखकर लोग खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे हैं.

All of us 90s kids after we heard about Lalit Modi and Sushmita Sen. pic.twitter.com/eoEiSAANYD

— Manjhi (@apkajitanram) July 14, 2022