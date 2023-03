बॉलीवुड एक्‍ट्रेस स्‍वरा भास्‍कर (Swara Bhasker) अब सपा के नेता फहद अहमद (Fahad Ahmad) से शादी कर ली है. इस शादी का जश्‍न प‍िछले द‍िनों द‍िल्‍ली और बरेली में खूब जमकर मनाया गया. इनकी हल्‍दी में जहां होली खेली गई तो वहीं कव्‍वाली की रात भी रखी गई. हाल ही में बरेली में स्‍वरा और फहद की वलीमा पार्टी हुई. इस पार्टी में दुल्‍हन बनीं नजर आईं स्‍वरा ने पाकिस्‍तानी ड‍िजाइनर (Pakistani designer Ali Xeeshan) अली जीशान का ड‍िजाइन क‍िया हुआ लहंगा पहना. इस लहंगे को पाकिस्‍तान से भारत लाने की भी पूरी एक कहानी है, जो एक्‍ट्रेस ने सोशल मीड‍िया पर बताई है.

स्‍वरा अपने वलीमा में खूबसूसर गोल्‍डन लहंगा पहने नजर आईं. वहीं फहद ने भी स्‍वरा से मैच करती हुई ही शेरवानी पहनी. इन दोनों के कपड़े पाक‍िस्‍तान से आए हैं. स्‍वरा ने ट्वीट क‍िया, ‘मेरा वलीमा आउटफिट सीधे लाहौर से पहले दुबई, फिर मुंबई फिर द‍िल्‍ली के रास्‍ते बरेली पहुंचा है. मैं अली जीशान के हुनर को देखकर दंग हूं. मैंने जब उन्‍हें फोन कर बताया कि मैं अपने वलीमा में उनका ड‍िजाइनर ड्रेस पहनना चाहती हूं तो उनकी आत्‍मीयता ने मुझे उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर द‍िया है.’

स्‍वरा ने आगे ट्वीट क‍िया है, ‘अली ने न स‍िर्फ मेरे और फहद के ल‍िए जोड़ी आउटफिट भेजे हैं, बल्‍कि उन्‍हें कई सारे संदेशों और एम्‍ब्रॉयड्री से कस्‍टमाइज भी क‍िया है. मेरी सरहद पार की सहेली ऐनी जमान मेरे बचाव में आईं और उन्‍होंने ये सुन‍िश्‍चित क‍िया क‍ि मेरा आउटफिट दुबई पहुंच जाए.

स्‍वरा ने आगे ल‍िखा है, ‘ऐनी ने मेरी मदद की. अली जो मुझे कभी नहीं म‍िले और लाहौर के रहने वाले हैं, ने तय क‍िया क‍ि मेरी शादी के जश्‍न के आखिर में मैं ये आउटफिट पहन सकूं. इस सब ने मुझे एहसास द‍िलाया कि प्‍यार और दोस्‍ती को सीमाओं और सरहदों में बांधा नहीं जा सकता. आप दोनों का शुक्रिया.’

My Walima outfit came all the way from Lahore via Dubai- Bombay-Delhi finally to Bareilly! I’ve long marvelled at the talent of #AliXeeshan #AliXeeshanTheatreStudio

When I called him with an idea of wearing his work @ Walima, his warmth & generosity made me admire the person. 1/n pic.twitter.com/pc9vPop70U

