तापसी पन्नू-अनुराग कश्यप ने की फिल्म 'दोबारा' को Boycott करने की अपील, तो नेटिजेंस बोले- 'इच्छा पूरी करते हैं'

सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों और सितारों के बायकॉट का चलन बना हुआ है. फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ और ‘रक्षा बंधन’ इसकी भुक्तभोगी हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट करने की मांग करते दिखे थे. अब इस बायकॉट ट्रेंड का शिकार अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म ‘दोबारा’ (Dobaaraa) बनती नजर आ रही है, जिसमें तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) लीड रोल में हैं.

अनुराग कश्यप की नए जमाने की थ्रिलर ‘दोबारा’ अपनी अनूठी कहानी के लिए चर्चा में रही है जो टाइम ट्रेवल की बात करती है. फिल्म की ओर दर्शक आकर्षित हो रहे हैं. फिल्म के 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज से पहले, नेटिजेंस ने इसे लेकर बायकॉट ट्रेंड शुरू कर दिया है. वे दर्शकों से फिल्म का बहिष्कार करने और एक्ट्रेस व निर्देशक की इच्छा को पूरा करने के लिए कह रहे हैं.

‘दोबारा’ को ट्रेंड कराना चाहते थे अनुराग और तापसी

निर्देशक अनुराग कश्यप और फिल्म की लीड एक्ट्रेस तापसी पन्नू को लोगों से अपनी फिल्म ‘दोबारा’ को बायकॉट करने का अनुरोध करते हुए देखा गया था. सोशल मीडिया पर बढ़ती बायकॉट संस्कृति पर अपने विचार साझा करते हुए, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने नेटिजेंस से उनकी फिल्म का बायकॉट करके उसे ट्रेंड में लाने के लिए अनुरोध किया था.

They’re faking to be cool with the #BoycottBollywood but dying a million deaths internally. They were feeling left out & wanted to trend. Lo trend karte hai #BoycottDobaara . They are Rabid Hindu Haters. Anurag Kashyap is next level. Hypocrite Taapsee Pannu needs no introduction pic.twitter.com/Gtm3VBOvn6

