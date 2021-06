सोशल साइट पर शख्स ने पूछा- 'तमिल एक्टर विजय से नफरत क्यों करते हैं लोग?', जवाब पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप!

साउथ इंडिया के दिग्गज एक्टर विजय (Vijay) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनके करोड़ों लोग दीवाने हैं, जो उनकी फिल्मों और उनके अलग अंदाज के कायल हैं. थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्में की हैं जिनके दम पर आज वो भारत के सुपरस्टार हैं. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आज सुपरस्टार विजय अपना जन्मदिन (Vijay Birthday) मना रहे हैं. उनके फैंस (Vijay Fans) उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. जिस प्रकार हर एक्टर के फैंस होते हैं, उसी प्रकार ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. यूं तो विजय को लाखों-करोड़ों लोग पसंद करते हैं मगर उनके आलोचक भी बहुत हैं.



इसका एक उदाहरण देखने को मिला सोशल साइट कोरा (Quora) पर. कोरा एक सोशल साइट है जिसपर आम लोग अपने सवाल पोस्ट करते हैं और अन्य लोग उसका जवाब देते हैं. ये सवाल किसी भी विषय से जुड़े हो सकते हैं. कुछ साल पहले कोरा वेबसाइट पर एक शख्स से थलापति विजय से जुड़ा एक सवाल किया. सवाल जितना रोचक था, उससे ज्यादा हैरान करने वाले जवाब थे जिसे पढ़कर आप चौंक जाएंगे.



लोगों ने की विजय की आलोचना



शख्स ने पूछा, 'ढेरों लोग तमिल एक्टर विजय से नफरत क्यों करते हैं?' (Why do so many people hate the Tamil actor Vijay?) सवाल को 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और अब तक 52 लोगों ने जवाब दिया है. इन जवाबों में कई लोगों ने एक्टर के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है. इस जवाबों में सबसे लोकप्रिय जवाब है हरीश अशोक नाम के एक यूजर का जिसके जवाब को 83 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं और 396 लोगों से इस जवाब को अपवोट यानी सपोर्ट किया है. 10 फरवरी 2017 को लिखे गए इस जवाब में हरीश ने बताया कि वो पहले विजय के बहुत बड़े फैन थे मगर धीरे-धीरे उन्हें खुद को विजय का फैन कहलाना खराब लगने लगा. हरीश ने बताया कि विजय की फिल्मों में महिलाओं के खिलाफ डायलॉग होते हैं जो उन्हें नीचा दिखाते हैं. हरीश ने लिखा- "विजय की तमिल फिल्में लोगों को बेवकूफ बनाती हैं. के बी मणि और बालू महेंद्रा जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स, जिन्होंने तमिल इंडस्ट्री को नई दिशा दी, अक्सर महिलाओं से द्वेश रखने वाले फिल्ममेकर्स के सामने फीके पड़ जाते हैं जो विजय को लेकर फिल्में बना रहे हैं. ऐसे ही एक फिल्ममेकर हैं पेरारासू जिन्होंने विजय के साथ अपनी पहली फिल्म थिरुपच्ची बनाई थी. फिल्म में भाई-बहन के सेंटीमेंट्स को दिखाया गया है लेकिन ये फिल्म 2 घंटे की बेकार फिल्म है जिसमें डबल मीनिंग जोक हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और हिंसा दिखाई गई है." हरीश ने अपने जवाब में विजय की कई फिल्मों जैसे सिवाकासी का उदाहरण देते हुए उनकी आलोचना की जिसमें असिन उनके अपोजिट नजर आई हैं. हरीश ने कहा कि विजय के फैन बेवकूफ हैं और विजय उनको ज्यादा बेवकूफ बनाते जा रहे हैं और उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं.



हरीश अशोक के अलावा कई लोगों ने बताया कि लोग विजय से क्यों नफरत करते हैं. वेट्री मारन नाम के एक यूजर ने जवाब में कई पॉइंट्स दिए. उन्होंने बताया कि विजय का फिल्म की कहानी को लेकर चुनाव बेकार है. उनकी सारी फिल्में एक जैसी होती हैं. उनकी ठीक-ठाक फिल्मों को भी ब्लॉकबस्टर बता दिया जाता है. उनके फैंस बचकानी हरकतें करते हैं और एक्टर की फिल्म की कहानी नहीं देखते बस उनकी फिल्म की तारीफ करते हैं और दूसरे कलाकारों की बुराई करते हैं. वेट्री ने कहा कि विजय की फिल्मों में प्रमुख रोल हमेशा उन्हीं का होता है. हमेशा उन्हीं पर पूरी कहानी टिकी रहती है. फिल्मों में वो अपने लुक और सेंटीमेंट को कभी नहीं बदलते. वेट्री मारन ने लिखा कि विजय अच्छे निर्देशकों की आलोचना करते हैं जिनकी कहानी में दम होता है.







विजय से जुड़े कई सवाल कर रहे ट्रेंड



इसके अलावा कई लोगों ने अज्ञात बनकर विजय की आलोचना की. किसी ने कहा कि उन्हें सिर्फ डांस करना ही आता है, एक्टिंग उन्हें नहीं आती. वहीं उनको ऐसा लगा है कि वही सबसे बड़े स्टार हैं. विजय को लेकर कोरा पर और भी कई सवाल हैं जो उनकी आलोचना करते हैं. जैसे इस सवाल के अलावा 'कितने लोग विजय से नफरत करते हैं?' (How many people hate Vijay?), 'तमिलनाडु में लोग विजय को क्यों ट्रोल करते हैं जबकि वो अच्छे एक्टर हैं?' (Why do many people in Tamil Nadu troll the actor Vijay even though he is a good actor?), और 'कौन से तमिल एक्टर को सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है?' (Which actor is most hated in Tamil?) जैसे सवाल भी शामिल हैं.