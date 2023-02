'द अल्केमिस्ट' किताब के लेखक ने बताया कौन हैं शाहरुख खान? तारीफ में बोले, 'किंग, लीजेंड, दोस्त...'

नई दिल्ली: किताबों की दुनिया से साबका रखने वालों ने पाउलो कोएलो का नाम जरूर सुना होगा. कई लोगों ने उनकी ‘द अल्केमिस्ट’ (The Alchemist) नाम की किताब भी पढ़ी होगी जो किसी पटरी या रेलवे स्टेशन के किसी बुक स्टॉल में बड़ी आसानी से मिल जाएगी. आप सोच रहे होंगे कि साहित्य और किताबों की चर्चा हम यहां क्यों कर रहे हैं. दरअसल, पाउओ कोएलो ने शाहरुख खान को लेकर बड़ी बात कह दी है, हालांकि वे पहले भी किंग खान के लिए कुछ-न-कुछ कहते रहे हैं, पर फिल्म ‘पठान’ की रिलीज के बीच उनके शब्दों के मायने बढ़ जाते हैं.

पाउलो कोएलो ने ट्विटर पर शाहरुख खान के एक वीडियो को शेयर करते हुए उनकी तारीफ की है. लेखक ने ट्वीट में लिखा है, ‘किंग. लीजेंड. दोस्त. लेकिन सबसे ऊपर एक महान एक्टर. पश्चिमी दुनिया में जो लोग उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें फिल्म ‘माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट एक टेररिस्ट’ देखने का सुझाव देता हूं.’

King. Legend . Friend. But above all

GREAT ACTOR

( for those who don’t know him in the West, I strongly suggest “My name is Khan- and I am not a terrorist”) https://t.co/fka54F1ycc

— Paulo Coelho (@paulocoelho) February 2, 2023