BoycottAliaBhatt क्यों हो रहा है ट्रेंड? आलिया भट्ट की Darlings की रिलीज से पहले मचा बवाल

आमिर खान (Aamir Khan) की ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) के बाद, नेटिजन्स आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म ‘डार्लिंग्स’ (Darlings) का बॉयकॉट कर रहे हैं. ट्विटर पर बॉयकॉट आलिया भट्ट (#BoycottAliaBhatt) ट्रेंड कर रहा है. आलिया की फिल्म ‘डार्लिंग्स’ कल यानी 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म के रिलीज से ठीक एक दिन पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं. आप भी #BoycottAliaBhat के ट्रेंड होने के पीछे का कारण जानना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर कारण क्या है.

आलिया भट्ट को बॉयकॉट करने की मांग दरअसल इसलिए उठ रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि फिल्म ‘डार्लिंग्स’ (Darlings) में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो गलत है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसमें दिखाया गया है कि आलिया अपने पति से बदलता लेते हुए उन्हें मारती हैं, जिसके बाद नेटिजन्स उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं.

डार्लिंग्स की बात करें तो इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि आलिया अपने पति विजय वर्मा को किडनैप करके उससे बदला लेती है. जैसा उसके साथ होता है वो पति को किडनैप करके वैसा ही करती हैं. ट्रेलर में आलिया अपने पति को पैन से मारती हैं, उनके चेहरे पर पानी फेंकती हैं और उनका चेहरा पानी के टैंक में डाल देती हैं.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा- ‘डार्लिंग्स’ जैसी गलतफहमी वाली फिल्म बनाने के लिए सभी को #BoycottAliaBhatt करना चाहिए. बॉलीवुड के लिए पुरुषों पर घरेलू हिंसा मजाक का विषय है. दयनीय.’

एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘हम पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे. पुरुषों के खिलाफ डीवी कोई मजाक नहीं है.’

एक अन्य यूजर ने लिखा #BoycottAliaBhatt जो पुरुषों पर DV का प्रचार कर रहे हैं. सोचिए अगर जेंडर बदल गया होता तो!

