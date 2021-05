उर्वशी रौतेला ने ब्रिटनी स्पीयर्स के गाने पर किया धमाकेदार डांस, VIDEO वायरल

View this post on Instagram A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor🇮🇳 (@urvashirautela)

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) के फैंस सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश में भी है. ब्रिटनी स्पीयर्स (Britney Spears) के गाने पर उर्वशी ने एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस पर इंडिया के फैंस ने तो लाइक्स और कमेंट दिए ही हैं. खास बात ये है कि इस परफॉर्मेंस पर हॉलीवुड सेलेब्रिटी और एक मैगजीन एडिटर जोश युगेन (Josh Yugen) ने भी उनकी तारीफ की है. एक्ट्रेस के शानदार डांस मूव्स देखकर जोश युगेन ने उन्हें बॉलीवुड का बेस्ट परफॉर्मर बता दिया है.सूत्रों की माने तो उर्वशी रौतेला 25 से ज्यादा तरह के डांस में पारंगत है . हाल ही में उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक धमाकेदार डांस करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ब्रिटनी स्पीयर्स का गिम्मी मोर और स्वीटी के टप इन गाने पर अपनी एनरजेटिक परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करने के साथ उर्वशी ने कैप्शन में लिखा है ‘MY VERSION OF TAP IN X GIMME MORE DANCE CHALLENGE'. साथ ही ब्रिटनी स्पीयर्स और Saweetie को टैग किया है. ये डांस चैलेंज है जो उन्होंने सभी को दिया है. एक्ट्रेस के इस वीडियो पर फैंस के साथ ही हॉलीवुड सेलेब्स भी कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को एक दिन में साढ़े 15 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं.इसके पहले उर्वशी रौतेला और गुरु रंधावा का नया गाना 'डूब गए' रिलीज हुआ है. इस पर उर्वशी ने लिखा '80 मिलियन प्यार के लिए आपका आभार'.उर्वशी रौतेला के वर्कफ्रंट कि बात करें तो जिओ स्टूडियोज के अपकमिंग वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में रणदीप हुड्डा के साथ नजर आने वाली हैं. इसके अलावा उर्वशी बहुत जल्द अपना तमिल डेब्यू भी करने वाली है,जो एक बड़े बजट वाली फिल्म होगी.