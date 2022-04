वरुण धवन ने इस वजह से लॉन्च किया BEAST का हिंदी ट्रेलर, रिलीज से पहले ही फिल्म को फैंस बता रहे 'ब्लॉकबस्टर'

‘BEAST’ Hindi Trailer Release: साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय (Thalapathy Vijay) की मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म ‘बीस्ट (Beast)’ का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) ने लॉन्च किया है. हिंदी में इस तमिल फिल्म का नाम ‘रॉ (Raw)’ रखा गया है और ट्रेलर ‘बिस्ट (रॉ)’ के नाम से रिलीज किया गया है.

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वरुण धवन ने थालापति विजय की मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म ‘बीस्ट’ के हिंदी ट्रेलर को क्यों लॉन्च किया? वैसे ये सोचना भी सही है. तो चलिए, आपको बता दें कि आपके इस सवाल का जवाब भी खुद वरुण ने ही दे दिया है. इस ‘रॉ’ के ट्रेलर को अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने साफ-साफ ये बता दिया है कि वह थालापति विजय के बहुत बड़े फैन हैं.

Happy to launch the action-packed #BeastHindiTrailer. Feel the POWER, TERROR & FIRE 🔥 always been a huge fan of Vijay sir

▶️ https://t.co/uiYcWlCXdP@actorvijay @sunpictures @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @hegdepooja @UFOMoviez #Beast #BeastModeOn

— VarunDhawan (@Varun_dvn) April 4, 2022